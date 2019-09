Nuova Mascarucci «Chiarezza sui fondi per pagare l'opera»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NODOPESARO Oggi suona di nuovo la campanella, e in Comune si discute sulla realizzazione di una nuova scuola. Per gli auguri di inizio anno, questa mattina il sindaco Matteo Ricci visiterà elementare Cantarini (via del Carso, ore 9.15); materna Prato Fiorito (via Marsiglia, ore 9.45); asilo nido Aquilone (via Togliatti; ore 10.15) e media Galilei (via della Concordia, ore 10.45). Con il sindaco, ci saranno nella visita gli assessori Enzo Belloni e Giuliana Ceccarelli. Nel pomeriggio, in consiglio comunale, si tornerà a parlare di edilizia...