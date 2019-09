Nudi sulla spiaggia proibita la trasgressione costa salata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOPESARO Quel tratto di spiaggia vietato era diventato l'arenile dei naturisti. Un angolo di paradiso (proibito) che è costato molto salato a un gruppo di bagnanti sorpresi in panni adamitici e per cui sono scattate pesanti sanzioni. Cinque complessivamente le persone multate nel corso dei controlli del fine settimana. Siamo ai piedi del confinante parco naturale del San Bartolo, ma sul lato nord, tra Gabicce Monte e la spiaggia della Vallugola, un lembo di terra in cui nel 1997 è stato imposto un divieto di transito e sosta...