Novità in casa Aspes, passa la revisione dello statuto

PESARO Novità in casa Aspes, dopo il via libera in consiglio comunale alla revisione dello statuto e del patto parasociale fra i soci. Due quelle più rilevanti: l'approvazione delle decisioni all'unanimità (non più a maggioranza, deve essere raggiunta entro 3 votazioni, come previsto dall'articolo 6); mentre la seconda riguarda la formazione del comitato di coordinamento. Il nuovo organo, introdotto dalle modifiche dei patti, prevede che gli 8 membri abbiano una rappresentatività su base territoriale: Pesaro mantiene i suoi 3 membri (di cui un presidente); due rappresenteranno il bacino del Foglia, uno il bacino del Metauro, uno quello del Cesano, uno l'area dei comuni costieri. Heidi Morotti, assessora alla Sostenibilità, motiva: «Un atto dovuto che parte da una richiesta di Anac. Aspes è una società in house, come tale è deputata a ricevere affidamenti diretti e deve garantire la funzione di controllo a tutti gli enti della compagine sociale. Per farlo occorrevano modifiche dei patti parasociali. La modifica permetterà che il Patto possa rimanere invariato anche con successivi ingressi di nuovi enti». Aspes spa è una azienda di proprietà pubblica (socio di maggioranza è il Comune di Pesaro) che svolge la sua attività nel campo dei servizi pubblici locali. Un'azienda con molteplici attività, settori e servizi. Aspes si occupa delle attività di gestione relative a: farmacie comunali, cimiteri, impianti turistico-sportivi e gestione eventi, accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali, verde pubblico e profilassi del territorio. controllo impianti termici. Aspes detiene anche la proprietà delle reti inerenti il servizio idrico integrato e del gas metano del comune di Pesaro e in altri 11 comuni del distretto pesarese. Tornando al consiglio comunale di lunedì al vaglio dell'assise anche il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvato. Riccardo Pozzi, assessore al Rigore: «Il Dup è un documento strategico che contiene allegati importanti, come i Piani triennali dei lavori pubblici, del Fabbisogno del personale dell'ente, delle alienazioni e valorizzazioni. In questa fase di programmazione, però, non contiene le cifre relative agli interventi. Si tratta di un passaggio burocratico a cui seguirà quello politico: la nota di aggiornamento al bilancio di previsione, a dicembre, integrerà il Dup con i numeri. Cifre che dipenderanno dalle finanziarie di Governo e Regione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA