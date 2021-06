Notti d'estate in sicurezza Con la vigilanza privata la quadratura del cerchio

LA MOVIDA

PESARO Non un presidio fisso di polizia locale a vigilare sulla movida serale nei punti più caldi, bensì un servizio con pattuglie mobili pronte a intervenire. Agenti in strada anche nel momento di maggior deflusso di giovani e giovanissimi, che alla chiusura di chioschi e locali si ritrovano sul viale pedonale o lungo la ciclabile di Sottomonte. Così il comando della municipale risponde alle richieste avanzate da gestori di chioschi e locali al centro dell'isola pedonale di Ponente, che ieri mattina hanno incontrato l'Amministrazione comunale.

Contenere i rischi

Chiamati a operare con più uomini per contenere il rischio di assembramenti e di una movida chiassosa ci sono anche le agenzie di security privata. Dal primo luglio Vigilar aumenterà i propri addetti alla sicurezza nel tratto viale Trieste-porto e Sottomonte, dividendosi fra chioschi, stabilimenti che propongono serate in musica e l'accesso agli arenili in concessione. Al tavolo, coordinato dagli assessori Francesca Frenquellucci (Attività economiche) e Riccardo Pozzi (Sicurezza) hanno partecipato locali come What's, Clandestina, Prima Riva, Juri Più, Casa Fazi e Sampei e Frontemare. Ma sono soprattutto Niccolò e Alessandra, gestori di What's e Clandestina, che più di altri hanno fatto sentire le proprie ragioni, dopo i controlli e le sanzioni dello scorso weekend, e le lamentele arrivate dell'hotel Napoleon per musica a tutto volume e uno scarso controllo delle compagnie di minorenni. Non è semplice trovare il giusto equilibrio, che possa far convivere esigenze diverse e non sempre conciliabili fra locali serali e albergatori. Così, a margine del tavolo di confronto gli assessori Pozzi e Frenquellucci.

Vivacità e rispetto

«Tutti i gestori dei chioschi al centro di viale Trieste, si sono presi l'impegno di mantenere il buon senso conferma l'assessore Riccardo Pozzi eppure coniugare l'esigenza e l'importanza di un lungomare vivace con le esigenze di residenti e clienti degli hotel, implica una quadra complessa da raggiungere, soprattutto in questa e nelle prossime settimane con un allentamento delle restrizioni e la voglia di rinascita e socialità. Si è chiesta una maggiore collaborazione alle attività serali e ricettive della zona mare, per capire meglio come evitare situazioni di disagio e prevenire gli eccessi. Una delle richieste avanzate, proprio quella di un maggior numero di agenti di polizia locale o altre forze dell'ordine a partire da una certa fascia oraria con lo stop della musica, che come sappiamo da questo weekend terminerà all'una di notte a Ponente e alle 3 a Sottomonte».

Security privata

Non bastano però i pattugliamenti di polizia e altre forze dell'ordine, soprattutto quando parliamo di certe zone del lungomare dal viale centrale a Levante e Sottomonte, dove continua è la presenza delle compagnie di minorenni, che spesso coma accade in viale Nazario Sauro, abusano di alcol finendo poi per compiere atti vandalici e danneggiare le vicine concessioni balneari.

La stretta

Pronto un super rafforzamento degli addetti alla security, pagati direttamente da gestori o da più operatori balneari convenzionati. «Dal primo luglio riferisce Andrea Giuliani, responsabile Vigilar si passerà da tre nostri uomini della sicurezza, che attualmente presidiano i chioschi centrali su viale Marconi a cinque addetti in più pronti ad entrare in servizio, e già autorizzati dalla Prefettura come da procedura in funzione del controllo dell'ordine pubblico. Vigilantes che non solo presidieranno ingresso e uscita dall'uno dell'altro chiosco o locale in spiaggia, ma su richiesta di singole attività controlleranno l'accesso anche alle concessioni balneari, per evitare danneggiamenti nelle cabine dei servizi igienici o alle strutture».

Letizia Francesconi

