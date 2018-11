Notte di razzie della banda di ladri furti in 5 case, palazzina depredata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALLARMEPESARO Un'altra notte con un triste copione che rischia di essere troppo ripetitivo, ma quando si tratta di furti non si può certo abbassare la guardia. Cinque colpi in appartamento, tra tentati e riusciti. E ben tre nella stessa palazzina sulla Statale Adriatica davanti a Poltrone & Sofà, tutto nel giro di una manciata di minuti. Come spiega Michele, che in prima persona si è trovato a subire l'intrusione della banda. L'anomaliaE ha registrato qualcosa di anomalo. «Sono rientrato dal lavoro verso le 19,15. Avevo una cena con...