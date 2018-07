«Non vi lasceremo soli ma facciamo squadra»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOPESARO Regione e Comuni, Pesaro e Tavullia in primis, si fanno portavoce delle richieste di imprese agricole e delle realtà produttive colpite duramente dall'eccezionale grandinata, per sostenerle nell'iter di richiesta danni per calamità naturale e stato di emergenza. Per questo e per rendersi conto degli effetti devastanti della grandinata, il consigliere regionale Andrea Biancani ha organizzato ieri pomeriggio un sopralluogo a Pesaro e Tavullia per visitare aziende agricole, imprese industriali e artigianali, che hanno subito la...