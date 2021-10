«Non sono più tornata all'asilo di Vismara»

PESARO Inizio d'anno scolastico tormentato per Emilia Zuccherini, l'educatrice che un paio di settimane fa ha trovato la polizia locale a sbarrarle la porta d'accesso al nido comunale di Vismara in quanto non in possesso del certificato verde. «Ma non sono un'educatrice no pass - tiene a ribadire - in realtá non ho portato il certificato verde covid-19 per 2/3 giorni in un mese di lavoro, dato che dal primo al dieci di settembre i servizi educativi non erano compresi nel decreto legge. Il primo giorno, il 13 settembre, mi è stato permesso di lavorare nella mia sede, il nido d'infanzia Girotondo, anche senza Green pass, ma poi sono stata considerata assente ingiustificata. Sono stata, poi, nominata come educatrice jolly /supplente e non più titolare di sezione, mediante ordine di servizio dal dirigente alla persona e alle famiglie, che affermava come il mio pensiero e la mia posizione sul Green pass poteva, forse, non garantire continuità educativa. Tale cambiamento però non ha portato beneficio al gruppo di bambini che seguivo dallo scorso anno, visto che hanno già cambiato piú figure educative, tre in meno di un mese, e forse nessuna educatrice, sarà stabilmente fino a giugno. Il 14 settembre è arrivata la polizia locale a sbarrare il cancello esterno, per evitare il mio accesso. Mi sono alloggiata nel parco pubblico a fianco ad espletare il mio lavoro cartaceo (copie di osservazioni, fogli per descrizioni dei bambini etc etc). Da mercoledí 16 settembre, sempre tramite ordine di servizio dirigenziale, ho l'obbligo di presentarmi prima dal dirigente, poi con comunicazione vocale, in seconda battuta, dalla coordinatrice pedagogia, per il controllo del Green pass, solo dopo tale controllo mi viene assegnata la sede, dove espleterò la mia professione di supplente/jolly. Questo macchinoso controllo comporta che fino alle 8.50/9 non sono in servizio. A discapito dei bambini e delle colleghe che magari hanno bisogno di sostegno educativo prima di quell'ora, essendo sotto organico. Dal 17 settembre il mio servizio è stato costante, ma non sono tornata all'asilo di Vismara. E questo comporta un grave danno ai bambini e alle famiglie. Per tutto quanto ho sentito il bisogno di proteggermi legalmente».

