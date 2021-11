Non solo centro, le manifestazioni si allargheranno a quartieri e borghi

PESARO Saranno quaranta giorni di attività per grandi e piccini. «Il programma diffuso e variegato, nato dalla collaborazione fra direzione artistica e gli assessorati ad Attività Economiche e Cultura puntualizza il vicesindaco Daniele Vimini ieri presente alla conferenza è senza dubbio il programma migliore e attrattivo che questo format decennale abbia mai avuto. Un lavoro di squadra, che si arricchisce della collaborazione di partner privati come il gruppo Ea e il proprio staff artistico, la società Dinner in the sky e la startup, Coccole Sonore di Carlo Rossetti». Chiosa Vimini: «Lo slogan, Natale dappertutto ci ricorda che la magia della manifestazione si snoderà per le vie del centro storico e si allargherà per tutta la città, toccando anche i quartieri e i nostri borghi. L'organizzazione dell'evento dimostra che Pesaro si sta facendo trovare pronta alla ripartenza. Il ringraziamento a tutte le attività che hanno collaborato e creduto in questo progetto». E sarà anche un Natale diffuso: «Le attività saranno dislocate per le vie del centro sottolinea l'assessore alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci per evitare assembramenti, ma anche per incentivare il passaggio nelle vie secondarie».

