Non solo bancarelle nell'area San Decenzio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL COMMERCIOPESARO Non c'è solo la fiera di San Nicola. Il mercato del San Decenzio (che domani non ci sarà per la concomitanza con la fiera) guarda al futuro tra problematiche e proposte di sedersi attorno a un tavolo. Sono circa 300 gli espositori al martedì, una trentina in meno rispetto a qualche anno fa. Tra i nodi, quello del parcheggio antistante l'area del mercato, dove oggi insiste un'attività di inerti. Un argomento che in passato ha portato anche a uno scontro tra ambulanti e Pesaro Parcheggi, gestore del mercato. l'area...