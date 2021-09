Non saranno statalizzate tre materne del Comune

PESARO Tre scuole dell'infanzia comunali non verranno statalizzate, ma agli istituti sarà concesso un corso di musica alle medie. Sono state approvate dal consiglio comunale le proposte per la scuola d'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, nella programmazione della rete scolastica 22/23. «Abbiamo inviato una lettera agli istituti scolastici e ai quartieri spiega l'assessore alla Crescita Ceccarelli - invitandoli a fare delle proposte». Ne sono arrivate tre. L'Istituto Comprensivo Statale Olivieri ha chiesto la statalizzazione di una scuola dell'infanzia comunale adiacente alla scuola secondaria Olivieri, La Giostra di Via Filzi, per un ampliamento della popolazione scolastica dell'Istituto in considerazione del residuo numero di alunni in età 3-6 anni. E l'attivazione di un corso ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di 1° grado. L'Istituto Comprensivo Statale G.Galilei ha chiesto l'accorpamento e statalizzazione della scuola dell'infanzia comunale Il grillo parlante a scuola dell'infanzia statale Alice. Infine, l'Istituto Comprensivo Villa San Martino ha chiesto la statalizzazione e annessione delle scuole d'infanzia comunali La grande quercia e Ambarabà. E l'istituzione di un corso ad indirizzo musicale presso la scuola secondaria di 1° grado Manzoni. «Gli altri istituti non hanno presentato proposte di modifica all'assetto attuale - continua Ceccarelli - La commissione si è riunita e abbiamo deciso, per una questione di equità, di non concedere la statalizzazione delle scuola dell'infanzia comunali, ma di essere favorevoli ad entrambe le richieste di Villa S.Martino e Oliveri per l'istituzione del corso musicale presso la scuola media». Scelte condivise in commissione: «Siamo Città della Musica ha ricordato Tomas Nobili, Forza Pesaro Ungranbelpo' uno strumento aggiuntivo a chi lo ha richiesto. Soldi ben spesi perché diamo la possibilità di dare ai ragazzi di crescere e imparare».

