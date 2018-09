«Non escludete dai nidi i bimbi non vaccinati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'APPELLOPESARO I componenti pesaresi del comitato nazionale La scuola che accoglie lanciano un appello in vista dell'inizio ormai prossimo dell'anno scolastico affinchè i bambini di nidi e materne non ancora vaccinati non siano esclusi.«Noi professionisti del mondo della scuola - si legge nella nota - provenienti da tutte le regioni italiane, che ci riconosciamo in una Scuola che Accoglie ed esprimiamo il nostro dissenso verso le esclusioni dei bambini dalla scuola dell'infanzia e dagli asili nido, che molti governi regionali, tra cui anche...