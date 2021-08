NON CI SARANNO MOMENTI DI CONTATTO CON IL PUBBLICO PER EVITARE ASSEMBRAMENTI

L'EVENTO

PESARO Pesaro blindata per una domenica rovente: mancano tre giorni al Gala Rossini, l'evento conclusivo del 42° Rossini Opera Festival 2021 in programma domenica 22 agosto, alle 20:30, in piazza del Popolo, al quale parteciperà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha da poco iniziato il semestre bianco. «Un grande onore e un grande riconoscimento a Pesaro, Città della Musica Unesco» come sottolineato dal sindaco Matteo Ricci e dal vice Daniele Vimini. «La visita di Mattarella ci riempie di orgoglio - prosegue Vimini, anche presidente del Rof - perché è la prima volta che un presidente della Repubblica in carica, al di là di mandare ogni anno il proprio patronato per la manifestazione, prende parte fisicamente ad un concerto del Rof. Anche quando venne Napolitano, appassionato rossiniano, non era ancora in carica».

«È sicuramente - prosegue - un riconoscimento alla storia del festival e quello che ha rappresentato per Pesaro e per l'Opera in Italia e nel mondo, per quello che riguarda Rossini, ma anche nel presente, riconoscendo il Rof come una delle realtà più rappresentative tuttora, nello svolgere un ruolo importante per la promozione dell'Italia nel mondo. Ci piace pensare che sia un riconoscimento alla città di Pesaro, ma anche ai lavoratori dello spettacolo, in particolare modo dell'Opera dove sono coinvolte decine di professionalità che hanno particolarmente sofferto questo periodo di chiusura e che speriamo non debba farlo di nuovo. In rapporto ad un Festival che ha saputo mantenere saldi i suoi impegni, crediamo che la presenza del Presidente sia un'attenzione legata al lavoro finora svolto». Il presidente verrà appositamente per assistere all'evento finale, ma non avrà il tempo di visitare la nostra città, dal Museo Rossini alla Sonosfera: arriverà appena pochi minuti prima dell'inizio del concerto, saluterà le autorità e i rappresentati del Rof e ripartirà subito dopo. Ci saranno quindi poche variabili e poche sorprese al protocollo. Quindi non è una visita alla città e, anche per non creare assembramenti e per il poco tempo a disposizione, non ci saranno momenti di contatto con il pubblico. È già al lavoro la macchina organizzativa dell'evento che prevede, tra le diverse misure attivate, anche modifiche alla viabilità del centro storico indicate nelle due ordinanze firmate dalla comandante della Polizia locale Francesca Muzzini che prevedono rigorose misure di sicurezza che vanno dal transito alla vendita di bevande, fino alla sosta degli autoveicoli sia in centro storico che nelle zone adiacenti.

«Ci stiamo preparando a questo ultimo grande evento con molta attenzione: dai protocolli presidenziali, per la presenza di Sergio Mattarella, ai tanti altri ospiti con lui nelle prime file di piazza del Popolo, tra cui il sovrintendente onorario Gianfranco Mariotti, Gianni Letta, presidente della Fondazione Rossini, la senatrice Liliana Segre, nostra grande sostenitrice e appassionata, l'ex sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, ora dirigente Rai, Carlo Fuortes. - conferma il sovrintendente del Rof Ernesto Palacio - Sarà un bel concerto di chiusura con un artista che da 25 anni ha fatto del Rof la sua casa di adozione e che è ancora sulla cresta dell'onda tra i migliori cantanti al mondo. Ci sembrava giusto festeggiare la scelta del Rof di 25 anni fa, che fece nascere una così luminosa carriera. Con il protagonista Juan Diego Florez saranno sul palco diversi artisti». Una degna conclusione di un'edizione straordinaria, con il ritorno di molti ospiti stranieri: «È stato un segnale molto positivo di rinascita e speranza, - conclude Palacio - con ben quattro produzioni e 25 spettacoli in totale: ho visto la generale dello Stabat Mater (in programma questa sera alla Vitrifrigo Arena ore 20,30 ndr) e l'ho trovato davvero toccante, un'altra produzione che si preannuncia già un successo. Fortunatamente il governo ci è stato vicino in queste due ultime edizioni ristrette dalle regole della pandemia, i conti tornano tutti, ma il nostro desiderio è di tornare alla normalità già dal prossimo anno».

Elisabetta Marsigli

