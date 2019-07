Non ancora pronte le discusse pensiline destinate al mercato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I LAVORIPESARO Ancora qualche settimana di attesa poi il rinnovato mercato ittico lungo la banchina portuale sarà operativo. Lavori in corso per completare gli allestimenti. Basta farsi una passeggiata al porto per vedere che, a due settimane dall'inaugurazione ufficiale del mercato ittico, manca ancora qualcosa per garantire ai pescatori spazi adeguati. Pensiline (alcuni operatori ne hanno criticato la funzionalità) ancora vuote, ma grazie agli ultimi interventi e migliorie, verranno dotate entro fine mese di tendaggi dedicati impermeabili...