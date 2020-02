«Noi medici in prima linea dobbiamo essere protetti»

LE PRECAUZIONI

PESARO Ci sono anche i medici di base in trincea insieme ai colleghi degli ospedali e delle strutture pubbliche. Il presidente provinciale dell'Ordine, Paolo Maria Battistini, sta passando giorni incollato al telefono a stretto contatto con la segreteria nazionale del sindacato Fimmg. «Ci sono già arrivate delle comunicazioni - spiega - che ci spiegano quali comportamenti mantenere e che tipo di protocollo seguire. Sono disposizioni nazionali che a cascata vengono adeguate su scala locale. Ora siamo in attesa di sapere informazioni più dettagliate sui dispositivi sanitari di protezione che dovranno esserci forniti per i contatti con i pazienti». Nello specifico sono occhiali, tute, mascherine, camici impermeabili: kit simili a quelli da consegnare agli medici in prima linea, gli operatori del 118, ma anche ai pediatri o ai medici di continuità assistenziale. Si tratta naturalmente di kit d'emergenza da utilizzare nel caso che si debbano visitare pazienti identificati come sospetti o in isolamento domiciliare, ma al momento nel Pesarese non risultano esserci simili situazioni.

La priorità

«Fino a questo momento - prosegue Battistini - siamo andati avanti a gestire la criticità con mezzi di fortuna, per inciso con le mascherine che abbiamo già a disposizione negli ambulatori e che vengono impiegate solitamente per l'influenza stagionale, casi standard che non hanno nulla a che fare con l'emergenza Coronavirus». Nel merito le mascherine che dovranno essere consegnate anche ai medici di base che ne faranno richiesta sono le maschere professionali Fp2/Fp3 (ma nei kit figurano anche mascherine chirurgiche con o senza visiera). «I medici di base, di medicina generale - spiega ancora il presidente dell'Ordine - sono costantemente in prima linea. Siamo la prima frontiera a cui il malato si rivolge, a cui chiede consiglio o di cui si cerca il contatto: per questo è necessario prendere ogni tipo di precauzione necessaria. I medici vanno protetti». Per questo si chiede di limitare il più possibile le visite in ambulatorio e si invitano i cosiddetti casi sospetti a restare a casa. Il triage diventa telefonico: la chiamata paziente/medico è il primo sistema di selezione.

Le verifiche

Per caso sospetto si intende una persona con infezione respiratoria acuta accompagnata dall'insorgenza improvvisa di altri sintomi come tosse, febbre e dispnea. Inoltre occorre che nei 14 giorni precedenti l'insorgenza si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: un viaggio in Cina o un contatto stretto con un caso a sua volta probabile o sospetto. «In questo momento - conclude Battistini - la gente ha una grande paura anche se localmente ancora la situazione è abbastanza tranquilla. Bisogna comunque mantenere la calma e adoperarsi per circoscrivere in un certo ambito i focolai endemici di Coronavirus».

Simonetta Marfoglia

