No tax area in campo le categorie e gli ordini

PESARO Nell'ambito della nuova impostazione fiscale, Comune e associazioni di categoria lavorano anche ad una rinnovata No tax area, per rendere più appetibile la misura, ancora poco conosciuta, alle imprese e attività che decidono di aprire. Oltre al rimborso, per tre anni, di addizionale Irpef, occupazione di suolo pubblico e pubblicità, e Imu-Tasi con la formula della Local tax, dovrebbe rientrare nel pacchetto anche la Tari, seppur gestita da Marche Multiservizi. Inoltre, in base agli accordi presi nell'ultimo incontro dell'amministrazione con associazioni di categoria e ordine dei commercialisti, ci sarà una comunicazione più efficace di Riparti Pesaro nel sito istituzionale del Comune, indicandola nella home page e in una parte ben visibile, mentre i commercialisti si impegneranno ad informare con costanza i propri clienti sulla No tax area e i benefici collegati. I numeri finora sono ridotti: per quest'anno la No tax area riguarderà solo quattro nuove attività, avviate entro il 2018. In precedenza, erano state rimborsate in un anno appena tre imprese, per un importo complessivo di 1485 euro. Il provvedimento era stato introdotto a inizio mandato, valido per le nuove attività aperte nel centro storico e per quelle in periferia che garantivano almeno un'assunzione. Il regolamento ha subito diverse modifiche, cercando di ampliare la platea dei potenziali interessati: sono stati eliminati i limiti di natura territoriale e quelli relativi al numero dei dipendenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

