Niente più cattedre alla media Brancati

PESARO In dirittura di arrivo anche la nuova scuola media di via Lamarmora, intitolata ad Antonio Brancati pronta ad aprire il 14 settembre. L'indicazione dell'Amministrazione è ora accelerare per l'arrivo degli arredi, in vista dell'inaugurazione. Ultimati per ora i soli collaudi per impiantistica e illuminazione, ma restano ancora diverse altre pratiche che i tecnici dovrebbero ultimare entro la prima decade di settembre. Il bando degli arredi è stato emesso nei primi giorni di agosto e così banchi, sedute e altri elementi d'arredo per un investimento di oltre 167 mila euro, dovrebbero arrivare entro il 7 settembre. Sarà una scuola all'avanguardia e non solo per le caratteristiche di costruzione e di efficientamento energetico. La disposizione dei banchi monoposto, confermano dal Servizi Educativi comunali, consentirà lo spazio tale per il distanziamento. Garantito lo spazio nelle aule anche fra l'insegnante e gli alunni. Non ci sarà infatti la tradizionale cattedra, rispondendo a una scelta della scuola stessa, ma soltanto supporti multimediali Lim con lavagne tecnologiche: 12 le classi rispetto alle 16 inizialmente previste. «La scuola di via Lamarmora anticipa l'assessore Giuliana Ceccarelli avrà arredi per ogni tipologia completamente nuovi, perché questi rientrano in una procedura di gara a sé stante, bandita esclusivamente per questa scuola e per le sue caratteristiche. Per intenderci nessun banco mobile con le rotelle come quelli ipotizzati a livello nazionale, post emergenza». Resta poi da completare tutta la parte esterna fra l'area verde e il marciapiede pedonale di collegamento. L'Amministrazione dovrà rispettare il vincolo vegetativo imposto dalla Forestale per iniziare gli interventi all'esterno solo a fine settembre per il nuovo impianto verde e per realizzare un campetto di pallavolo funzionale alla scuola per tutta l'attività motoria all'aperto. Da realizzare anche il collegamento pedonale fra la media e la scuola elementare mentre le aree per i parcheggi si troveranno su via Chiesa e nell'area che ospitava le ex casette degli scout.

