Niente fermata a Sottomonte e le navette non si potenziano

IL CASOPESARO Sottomonte, frenata in commissione consiliare per la fermata spiaggia libera contro il parcheggio selvaggio sulla statale 16. Anas ha già detto no 12 anni fa e anche per quest'anno non se ne farà nulla anche se l'intenzione e l'impegno del Comune è quello di cercare nuovi spazi per far fermare la navetta. Ma se ne riparlerà la prossima stagione balneare. Così come se ne riparlerà del potenziamento dei passaggi della navetta a Sottomonte.Le previsioniNon ci sono i tempi tecnici per modificare un accordo già sottoscritto e...