Nidi e asili Ripartenza a settembre tra i 7 e il 14

PESARO A Pesaro nidi e asili scelgono di non riaprire il primo settembre con una ripartenza graduale a macchia di leopardo. All'asilo Mondo Gaio di via Martini, l'educatrice Patrizia Farina, è già al lavoro con i più piccoli e si prepara con le colleghe alla riapertura. Gli inserimenti dei più piccoli all'interno dei nidi, riferisce Simona Bertozzini, membro del Coordinamento pedagogico insieme le educatrici comunali, occuperanno un lasso di temporale che va da metà settembre fino a metà ottobre. Per questo, sono già al lavoro le educatrici dei 13 nidi comunali della città che contano complessivamente iscritti più di 460 bambini nella fascia 0-3 anni. Il servizio delle operatrici partirà però con una settimana di anticipo già dal primo settembre e questo per permettere a educatrici e collaboratrici comunali di organizzare spazi e riapertura in sicurezza. Tutto, considerando che in città questo tipo di servizio non si è mai fermato. Bene ha funzionato infatti il servizio del nido estivo. Anche il Comune di Pesaro si unisce ad altri Comuni della regione e riattiverà il servizio 0-3 anni con aperture scaglionate fra il 7 e 14 settembre prossimi. L'unica novità introdotta già per i nidi estivi e sulla base del Protocollo post Covid, anticipa il dirigente dei Servizi Educativi Valter Chiani, sarà formare con un educatore dei piccoli gruppi di 5 o 6 bambini all'interno degli spazi frequentati, ma che non si incontrano con altri bambini, e tutto per evitare contatti troppo ravvicinati. Con la riapertura poi, ogni mattina all'ingresso dei nidi verrà presa la temperatura ai bimbi con termoscanner mentre per le singole educatrici, l'Amministrazione comunale si è già attivata con un bando di fornitura per mascherine plastificate e trasparenti più facili da utilizzare e idonee ai contatti con i più piccoli. Se venisse accertata poi la positività di un educatore al tampone o del bambino, i Servizi Educativi comunali, dovranno seguire alla lettera le linee guida previste dall'Istituto Superiore di Sanità, demandando indagine epidemiologica e provvedimenti conseguenti al Dipartimento di Prevenzione Asur e al Distretto sanitario, con il compito di ricostruire i contatti e autorizzare eventuali quarantene.

Letizia Francesconi

