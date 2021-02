Neve e gelo dividono il Pesarese il ghiaccio è l'incubo sulle strade

IL MALTEMPO

PESARO Alla fine il Burian, si è rivelato un Burianino, ha portato neve, gelo e temperature a picco, ma tutto sommato il suo attacco è stato respinto bene, anche perchè l'allerta meteo era stata diramata per tempo Prefettura, Provincia, Comuni e Centri operativi si sono attrezzati con ua task force di mezzi da mettere in campo a cominciare dai mezzi spazzaneve agli spargisale. La dimostrazione è che nella giornata di ieri, nonostante le precipitazioni della notte che hanno imbiancato tre quarti della provincia, la maggior parte delle strade, a cominciare dai passi appenninici, era tutta transitabile.

La panoramica

Non che la neve non sia caduta: nell'entroterra, a cominciare dal Montefeltro e Urbino, la nevicata è stata copiosa, ma anche nell'hinterland pesarese, le precipitazioni sono stati abbondanti, in certe zone di Momboroccio, per esempio, il manto è arrivato fino a 30 centimetri e più. E anche nell'immediata periferia di Pesaro, a partire dalle colline come Novilara e Candelara, o ancora Cattabrighe e Vismara, una spolverata l'ha fatta. Ma è come se una bolla avesse protetto alcuni tratti di costa, Pesaro soprattutto, ma anche Fano. Argomenta il tutto l'assessore all'Operatività Enzo Belloni che ha praticamente passato la notte in bianca per verificare lo stato degli interventi. «Sembra quasi incredibile - commenta - il maltempo ha diviso in due la città e ha preso il lavatoio di Santa Veneranda come linea invisibile di confine.

Ponte Valle la demarcazione

Bastava arrivare a Ponte Valle per catapultarsi un altro mondo, tutto bianco. Le colline nell'immediato hinterland non ne hanno risentito molto, ma a Ginestreto ne ha fatta tanta». Anche Sant'Angelo in Lizzola, ormai borgo di Vallefoglia. «E' andata meglio del previsto - continua Belloni - però non è il caso di abbassare la guardia perchè adesso il vero pericolo è il gelo che formerà il ghiaccio. Le temperature si sono abbassate, sfioriamo lo zero e tutto ciò comporta la formazione di ghiaccio sulle strade. Per questo come Comune abbiamo deciso di inviare su più turni mezzi spargisale. Abbiamo cominciato subito e proseguiremo anche domani (oggi per chi legge) fino a lunedì quando l'allerta terminerà. I mezzi passeranno notte e giorno, abbiamo 5/6 squadre che si muovo tra colline e quartieri più a rischio, ma nel frattempo invito a muoversi con prudenza». Diversi anche gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare per alberi caduti sulla sede stradale, come a San Donato, o per mezzi che sono usciti di strada intraversandosi come a Fossombrone. Un centinaio complessivamente gli interventi in tutta la regione senza però registrare feriti o evidenziare particolari danni.

Urbino immacolata

Il maltempo dalla Siberia ha portato nell'entroterra dell'Alta Valle del Metauro un manto pannoso che va dai 30 ai 40 centimetri ad Urbino, fino al mezzo metro (dipende molto dai refoli violenti di vento) nelle zone pre-appenniniche di Borgo Pace e Lamoli e Carpegna. Nei passi di Bocca Serriola, Bocca Trabaria e Cantoniera, le difficoltà sono state cassate dai passaggi degli spazzaneve. Dal Servizio Viabilità della Provincia è sopraggiunta nota che «sull'Alta Valle del Metauro le strade sono tutte pulite, nel pomeriggio (ieri per chi legge ndr) inizieranno i trattamenti antigelo, a meno che non ci siano ulteriori forti nevicate, in tal caso si interverrà con mezzi sgombraneve». Anche i mezzi spazzaneve dell'Anas e quelli comunali hanno fatto, altresì, la loro parte in strade di comunicazione e sulle vie di ogni centro e borgo della Alta Valle del Metauro. Non ci sono stati particolari problemi alla percorribilità delle strade intercomunali. Insomma la situazione nell'entroterra non è mai apparsa allarmante nonostante l'infuriare continuo della bufera per circa 12 ore.

Le temperature giù

Temperature vanno dai +3 ai -3 durante la giornata di ieri. Si pensa che durante la notte, sempre di ieri, si possano percepire i 5. Gli unici grossi problemi sono arrivate dalla telefonia mobile: le comunicazioni si interrompevano all'improvviso costringendo gli utenti a chiamare più volte. Ad Urbino, nel centro storico, i pochi mezzi privati si sono mossi con precauzione. Ben altro scenario sul Nerone dove si va dai 2 metri ai 30 centimetri. Domenico Cancellieri dell'omonima impresa, racconta: «Lavoriamo per liberare la strada dalla neve con l'obiettivo di renderla transitabile a tutta a carreggiata e per me domenica verrà tanta gente. Non bisogna farsi trovare impreparati». Dello stesso avviso anche Enrico Pazzaglia: «Lavoriamo no stop per offrire una domenica straordinaria».

Eugenio Gulini

