«Nessun regalo alla Renco e la corsia rimarrà unica»

LA VIABILITÀPESARO «La corsia resterà unica in maniera permanente in strada Montefeltro. Lo abbiamo fatto per rispettare la legge e garantire sicurezza a chi prende l'autobus nella zona di Torraccia di fronte a Campanara. Nessun regalo alla Renco, che non c'entra niente, anzi stanno pensando di fare entrare i dipendenti a fasce orarie per alleggerire il traffico».I malumoriL'assessore alla Mobilità Enzo Belloni risponde su tutti i dubbi e malumori sollevati negli ultimi giorni dagli automobilisti, che si sono trovati il restringimento...