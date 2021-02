NELLE 3 STRUTTURE PER ANZIANI 44 OPERATORI NON ADERISCONO ALLA CAMPAGNA

LA PANDEMIA

PESARO Si avvia verso la conclusione la fase 1 della campagna vaccinale per medici di medicina generale, liberi professionisti e operatori sanitari e sociosanitari delle strutture protette, partita nella prima decade di gennaio, e non senza difficoltà e rallentamenti, dovuti anche alla scarsità delle dosi stoccate. La Regione in attesa del V-day di massa di domani sugli over 80, ha fornito, anche per la nostra Area Vasta, i primi numeri delle somministrazioni effettuate alle categorie protette e prioritarie alla data dell'11 febbraio scorso.

Le tempistiche

Il presidente provinciale dell'Ordine dei medici Paolo Battistini, finalmente ha ottenuto risposta in termini di tempistiche, dopo le numerose richieste inoltrate nelle settimane scorse all'attenzione della Regione per chiedere di accelerare e non lasciare indietro i medici liberi professionisti. «Sulla base degli ultimi dati forniti dai sanitari del Dipartimento di Prevenzione commenta la fase 1 della campagna vaccinale iniziata a fine dicembre-prima decade di gennaio, dovrebbe concludersi entro una ventina di giorni». Partite le somministrazioni su odontoiatri e liberi professionisti ambulatoriali, mentre la fetta più consistente di soggetti fragili ancora da vaccinare è rappresentata da anziani ospiti delle residenze protette o Rsa del Pesarese, e dalla totalità degli operatori sanitari e sociosanitari in forza nelle strutture, che fino a questo momento o non avevano aderito alla chiamata vaccinale o non erano stati ancora contattati dal Servizio sanitario, per l'insufficienza delle scorte.

I numeri

Sulla base del report del Servizio sanitario regionale alla data dell'11 febbraio per l'Area Vasta 1 le dosi complessive destinate alle fasce protette nella prima fase, sono state 9.076 così ripartite: quasi la metà delle due inoculazioni hanno interessato gli operatori sanitari delle strutture ospedaliere e di prima emergenza con oltre 6.900 dosi, a seguire gli operatori non sanitari fra amministrativi e altro personale, con 1.330 dosi somministrate. Fino ad una settimana fa invece, era ancora molto basso il dato di vaccinazione sugli ospiti fragili delle Rsa con soli 164 anziani e una campagna che è ripresa da ieri. Per la categoria infine che raggruppa medici di medicina generale e pediatri di libera scelta del territorio, sono state eseguite finora 669 somministrazioni, un dato questo che comprende anche le chiamate del personale di segreteria degli studi medici, ma si tratta di una percentuale ancora parziale, visto che resta da completare la vaccinazione sui medici che esercitano la libera professione.

Chi resta

«Dopo gli appelli delle settimane scorse spiega il dottor Battistini e una fase di stand by per le categorie di professionisti, ora la campagna prosegue a ritmo più sostenuto, avviandosi speriamo entro la prima decade di marzo, alla fase finale, per quanti su base volontaria hanno scelto di aderire. Il 14 febbraio sono stati sottoposti alla prima chiamata in 180 fra odontoiatri , medici dei poliambulatori e segretarie degli studi o assistenti di poltrona con richiamo il 7 marzo prossimo. Su un totale di 300 odontoiatri iscritti all'Albo provinciale per esempio, devono essere chiamati ancora una cinquantina. In media il centro vaccinale di Area Vasta alla struttura di Fossombrone, sta chiamando fra gli 80/90 sanitari a giornata per la prima inoculazione, cercando così di smaltire le categorie ancora in lista fra medici e personale di segreteria, e tutto nel più breve tempo possibile. Devo dire che sulla base di un primo riscontro l'adesione alla chiamata da parte di odontoiatri e specialisti è stata piena, rispetto invece ai medici di base, dove la percentuale di adesione è stata in fase 1 limitata rispetto ad altre province marchigiane». Personale di Rsa: da ieri sono ripartite le somministrazioni nelle strutture per anziani. Manca ora all'appello la fetta più importante fra degenti ospiti e personale dipendente, che dovrà essere vaccinato entro la prima decade di marzo.

Le Rsa

Nelle tre strutture pesaresi Casa Aura di Santa Colomba, Casa Roverella e Beato Sante di Mombaroccio devono essere ancora vaccinati poco più di 180 ospiti. E' Roverella la struttura con il più alto numero di degenti, 85 in tutto. Ottanta di loro, rende noto il direttore Gino Grandoni, hanno dato il consenso tramite familiari o rappresentante legale, mentre cinque attendono la prossima chiamata a primavera inoltrata, perché risultati da poco negativi al tampone. Per quanto riguarda i sanitari, su un totale di 150 operatori fra le residenze Aura e Roverella, 106 hanno dato il consenso alla vaccinazione imminente, cinque sono già stati vaccinati, mentre 44 fra infermieri e sociosanitari delle due strutture hanno deciso per il momento di non aderire alla campagna vaccinale.

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

