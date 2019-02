Nella sfida alla mobilità green il nodo delle nuove aree sosta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIBATTITOPESARO Metti il parcheggio, togli il parcheggio. Si gioca sempre più sull'opportunità, o meno, di realizzare nuove aree di sosta, la mobilità sostenibile della città e le strategie future. E il dibattito si accende, tra chi è convinto che nuove aree di sosta siano in contrasto con la visione di una città green, e chi invece ne sostiene il contrario se inserite in contesti particolari di necessità. La nuova area di sosta da 91 stalli in Baia Flaminia al posto del pallone da tennis, la cronica carenza di parcheggi intorno al...