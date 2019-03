Nell'area caserma 20 nuovi posti auto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SOSTAPESARO Fame di parcheggi in centro con il Comune a caccia di posti auto. A primavera potranno partire i primi interventi con le risorse stanziate a bilancio, circa 150mila euro. Novità in arrivo per il tratto che da via della Liberazione porta verso l'accesso all'ospedale e prosegue fino alla stazione. «Stiamo valutando con i tecnici spiega l'assessore ai Lavori pubblici Enzo Belloni di modificare la segnaletica a terra di fronte alla caserma Cialdini a beneficio di nuovi posti auto. Riteniamo infatti che via della Liberazione ben...