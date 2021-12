Nè luci e neanche addobbi ma via Bruno cenerentola chiede decoro e attenzione

IL FOCUS

PESARO Porta in piazza del Popolo ed è la direttrice parallela all'asse di via Branca ma è la sua sorellina cenerentola: stiamo parlando di via Giordano Bruno da troppo tempo una delle vie secondarie della cintura del centro storico che soffre di più l'abbandono. Anche la passeggiata serale pre natalizia ha un effetto mesto: senza luci, addobbi, strenne e luminarie. Tutto fra la rassegnazione delle attività commerciali e artigianali rimaste aperte, e la speranza dei residenti di vedere sbloccate le opere promesse: palazzo San Domenico e l'avvio del cantiere per la ristrutturazione e riqualificazione della piazzetta.

Le due facce

Le due facce di via Bruno sono da tempo ben note alle attività che anno dopo anno sperano in un cambio di passo, ma alla base di tutto c'è un peccato originale come osserva la famiglia Bezziccheri titolare dell'osteria Pasqualon: «La sede della Questura con le sue esigenze di sicurezza e il via via di mezzi e uomini proprio all'ingresso della strada finora ha pesato e limitato una riqualificazione generale. Se escludiamo il ristorante, il Mercato delle Erbe e le poche attività rimaste aperte, quasi nessuno pensa a investire e portare iniziative, come sta avvenendo invece da qualche tempo in altre invece vie secondarie o comunque meno centrali». In prospettiva c'è lo spostamento della Questura, ma siamo ancora in fase di dibattito dato che non c'è ancora una sede indicata. E poi il restauro annunciato di palazzo San Domenico, ma ci sarà tempo per riparlarne. Lo stesso Fabrizio Bezziccheri aveva visionato un anno fa in Comune il progetto privato per il restauro e la riqualificazione energetica di un vecchio palazzo residenziale, ma nonostante l'iter urbanistico sia concluso, pare che il privato non abbia ancora ritirato il permesso di costruire.

Botteghe resilienti

Resistono le botteghe (anzi c'è anche qualche novità di rango sul fronte dell'enogastronomia come la Boutique dei Salumi Alessi) ma c'è chi come Giuseppe Adragna, artigiano e restauratore, arrivato ormai a una certa età, lascerà il proprio negozio di cornici, come l'orologiaio per eccellenza, Mario Rotella. Nei giorni scorsi Claudio Vimini, titolare di una piccola attività di food, aveva postato una foto serale della scarna via Bruno. «Vi presento via Giordano Bruno aveva scritto una delle poche vie del centro cittadino senza luminarie natalizie. Eppure ci sono commercianti e attività resilienti con prodotti artigianali e di qualità. Se nessuno ci aiuta allora ci aiutiamo da soli». Sono troppo pochi i commercianti, poco meno di una decina per fare massa critica e presentare istanze all'Amministrazione. Pochi metri più avanti dal palazzo impacchettato del San Domenico, tutto cambia. Basta girare all'angolo del negozio d'arte Wallas e siamo su vicolo Tebaldi.

Girare l'angolo

Qui i commercianti fra ristorantini e piccoli negozi, spinti dall'input di Valerio Lombardelli di Walla, si sono uniti e autonomamente stanno portando avanti sui social la promozione del vicolo, proponendo soluzioni fai da te per migliorare l'immagine e l'arredo urbano. Come osserva Lombardelli, dipende anche dalla volontà dei commercianti stessi di fare rete. Le istanze: la condizione che vive via Bruno è diversa non solo perché non incontra direttamente via Branca, ma perché vive di limiti logistici, ristretta ancora di più dal cantiere mai partito del San Domenico, e con le auto dei residenti parcheggiate in quella che come vedrebbe il progetto fra privato e Comune, dovrà diventare una vera e propria piazzetta. Una situazione acuita da uno stato di degrado generale. «È vero non abbiamo quasi mai chiesto nulla all'Amministrazione né esiste un comitato conferma il signor Ballerini, dell'omino negozio di cuoio e pelletteria eppure basterebbe a sindaco e assessori passare per rendersi conto che non c'è nulla. Per esempio la prima cosa che salta all'occhio rispetto ad altre vie secondarie è il fatto che pur essendo a pochi passi dalla piazza centrale, è una via completamente buia. Non è mai stato fatto un investimento sull'illuminazione pubblica, e l'impalcatura imponente del San Domenico toglie la luce naturale anche del giorno e la visibilità».

Decoro e arredi

«Questo tratto manca di decoro urbano, arredi adeguati e soprattutto pulizia - rimarca Bezziccheri . Certo noi siamo conosciuti, ma se non ci fosse l'Osteria a illuminare, palazzi e residenti sarebbero completamente al buio, e poi ci sono alcune facciate di palazzi vuoti, degradate, con porticati divelti, in totale abbandono». Nell'anno nuovo grazie all'accordo privato-Comune si dovrebbe riqualificare la piazzetta su cui si affaccia l'ingresso retrostante del Marcato delle Erbe con verde, arredi e sedute. Il pegno sarà però l'eliminazione di una decina di posti auto.

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA