Natale show, emozioni no-stop Il sindaco: «Siete un'enormità»

L'EVENTO

PESARO Il rito conferma il richiamo. Show di luci, giochi d'acqua, musica e coriandoli per l'accensione dell'albero in piazza del Popolo. L'incipit della sequenza con la favola dedicata ai temi ambientali scritta da Massimiliano Santini, animata dai disegni dei ragazzi del Mengaroni. Una narrazione proiettata sul maxischermo che ha sdoganato i giochi d'acqua azionati da una fontana di dieci metri per quattro, new entry introdotta nel format dagli organizzatori. Dal balcone del Comune è stata quindi la voce di Ilaria Urloni, sedicenne pesarese allieva dell'Accademia di musica Zero Crossing, a catalizzare l'attenzione.

A luci spente

A luci spente, la sedicenne si è esibita sulle note di «Can't help falling in love» - il brano reso celebre dalla versione di Elvis Presley - supportata in seconda battuta dagli altri cantanti sul palco. Quindi i coriandoli e l'accensione delle oltre 80mila luci a led disposte sull'albero più illuminato d'Italia, con i getti d'acqua della fontana a raggiungere i 25 metri d'altezza. . A lanciare il conto alla rovescia, il sindaco Matteo Ricci, gli assessori Antonello Delle Noci, Riccardo Pozzi e Heidi Morotti, oltre a Luca Pieri, Massimiliano Santini e Michel Bezziccheri. Pesaro nel Cuore ha regalato ancora emozioni e magia. Lo spettacolo annunciato non ha deluso le aspettative di migliaia di pesaresi che hanno letteralmente invaso piazza del Popolo. Accesso alla piazza però protetto e contingentato su disposizioni della Questura, con qualche disagio e malumore alle spalle della sede del palazzo comunale per i tanti pesaresi stipati che non sono riusciti a godersi lo spettacolo neppure ai lati della piazza. Non più di 3500 persone sono riuscite a entrare.

Chi fuori, chi dentro

«Mi scuso con le migliaia di persone che stanno cercando di entrare e sono rimaste fuori. Siete davvero un'enormità», ha detto Matteo Ricci dal palco. «E' la dimostrazione dell'importanza dell'evento che apre la stagione natalizia. Lo spettacolo è una grande cartolina che promuoverà la città. Batte forte il cuore di Pesaro». Ha aggiunto l'assessore Antonello Delle Noci: «Una piazza del genere rimarca l'amore che ognuno di noi ha per Pesaro». L'organizzazione: senza Pesaro Parcheggi, deus ex machina della manifestazione, le sorprese di quest'anno non sarebbero state possibili. Peccato però per quelle centinaia di pesaresi che non sono riusciti a superare la barriera fra il teatro Sperimentale e via San Francesco. «Non siamo purtroppo riusciti a posizionare due megaschermi commenta Bezziccheri sarebbe stato difficile se non impossibile avere due schermi a doppia proiezione». Anche l'assessore alla Sicurezza Riccardo Pozzi, piega che qualunque altra installazione in piazza compreso un secondo schermo o uno schermo ledwall, avrebbe rischiato di compromettere la logistica e la sicurezza. A garantire la macchina di sicurezza, 24 uomini fra addetti alla security dell'agenzia Seven, dieci volontari della Protezione civile, sei uomini dei vigili del fuoco e altrettanti vigili urbani, ed ancora polizia, carabinieri e volontari delle forze dell'ordine in pensione. «E' stato notevole l'afflusso di pesaresi in piazza - ha commentato il comandante della polizia locale Gianni Galdenzi certamente più presenze rispetto allo scorso anno. L'apparato ha funzionato e per fortuna tutto è andato bene. Ci siamo trovati ad un certo momento, nel clou dell'accensione delle luci, a dover impedire l'accesso in piazza per evitare un eccessivo sovraffollamento».

Monitoraggio

Impegnati gli uomini dell'agenzia di sicurezza Seven. «Abbiamo monitorato gli accessi contingentati spiegano ci coordiniamo in concerto con il personale della Questura che ha una visione della piazza a 360 gradi. Quando è quasi al limite, arriva a noi la comunicazione e sappiamo che da quel momento dobbiamo far scorrere le transenne».

Letizia Francesconi

