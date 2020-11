Natale Express con il trenino L'itinerario per il commercio

IL FORMAT

PESARO Sarà un Natale complicato ma nelle azioni dell'Amministrazione due le direttrici scelte: alleviare a pesaresi e famiglie la fatica del periodo che stiamo vivendo e dare un chiaro sostegno al commercio. Niente feste e neppure il tradizionale ritrovo la notte della Vigilia in piazza per scambiarsi abbracci e auguri, bensì l'idea di un percorso per famiglie e bambini a bordo di un Trenino di Natale, pensata dagli assessorati Cultura e Attività Economiche, regalerà lo spirito natalizio ai pesaresi e una speranza alle tante attività del nostro centro, provate dalle restrizioni e dalle ricadute economiche dell'emergenza. Novità anche per l'allestimento delle luminarie su cui l'Amministrazione ha investito 32mila euro per luci di Natale con note musicali.

In carrozza

Si chiamerà Natale express il percorso in centro storico a bordo di un trenino turistico vestito dei colori del Natale, ma conforme alle norme Covid sul distanziamento. E' questa l'intuizione di Massimiliano Santini e dell'assessore alla Cultura, Daniele Vimini. «E' l'unico format dell'edizione Pesaro nel Cuore, che siamo riusciti a salvare dopo le disposizioni dei vari Dpcm che si sono susseguiti anticipa Santini, coordinatore con delega agli eventi il trenino di Natale avrà sì una capienza limitata nel rispetto delle norme anti-assembramento ma potrebbe rivelarsi una sorpresa per rendere le festività di famiglie e commercianti più vive, sperando in un graduale ritorno alla normalità. Avrà quattro carrozze e a garanzia della sicurezza ogni scomparto un plexiglass divisorio fra una carrozza e l'altra con l'obbligo di mascherina a bordo e il distanziamento fra nuclei diversi. Il personale addetto e il conducente del mezzo, controlleranno il numero di posti occupati e distanziati, e vigileranno sul rispetto delle regole alla salita e alla discesa. Alla fine di ogni corsa il trenino verrà sanificato prima di ripetere lo stesso giro con il cambio dei passeggeri. Un servizio che avrà un costo minimo per gli adulti ma sarà gratuito per i bambini».

Il percorso

Il tragitto di quasi 12 minuti seguendo un itinerario già definito è pensato proprio a beneficio del commercio. Ciò che non cambierà infatti, neppure con un allentamento delle restrizioni dal 3 dicembre su spostamenti fra regioni e locali, sarà il divieto di assembramento in piazze, piazzette e luoghi pubblici. A vigilare sul Natale in centro saranno polizia locale e Protezione civile. Partenza del trenino da piazza del Popolo, davanti al Palazzo delle poste per toccare circa una ventina fra vie e vicoli: viale XI Febbraio, via Gramsci, viale della Liberazione, Porta Rimini, via Belvedere, viale del Partigiani, viale Marsala ed ancora piazzale Lazzarini, via Alemerici, via Zongo, via Barignani, via Passeri, Corso XI Settembre e altre ancora.

Gli altri contributi

L'Amministrazione vuole coinvolgere i commercianti del centro storico per pacchetti ad hoc legati al Natale e agli acquisti, cercando di stimolare da un lato i pesaresi, portandoli a visitare anche le vie secondarie, e dall'altra incentivare gli stessi commercianti. Per questo è in programma oggi una riunione interna con i tecnici comunali per definire modalità e fattibilità. L'iniziativa è rivolta comunque a mettere a disposizione dei commercianti un plafond di contributi da utilizzare per il periodo del Natale e incentivare, promozione, piccole idee degli esercenti, allestimenti e pacchetti per attrarre i clienti nelle proprie attività artigianali o commerciali che siano.

Letizia Francesconi

