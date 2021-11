Natale da 100mila luci ma mascherine e pass per giochi e mercatini

GLI EVENTI

PESARO Il Natale dappertutto,ovvero un grande spettacolo per bambini e famiglie. Bello, sicuro e solidale: ecco il Natale di Pesaro nel Cuore fra i più attrattivi d'Italia. È questo lo slogan che l'art director della manifestazione, Massimiliano Santini, ha pensato per il ritorno del format dopo lo stop legato alla pandemia. Si parte sabato 27 con l'accensione di albero e luci ma senza cerimonie ufficiali. E fino al 9 gennaio gli eventi di Pesaro nel Cuore sono pronti a far pulsare le vie del centro storico. Oltre quaranta gazebo rossi per mercatini diffusi, sparsi da piazza del Popolo alle vie secondarie, l'albero più illuminato con 100mila led a risparmio energetico, la pista di ghiaccio e il trenino WePesaro Express e poi ancora le new entry il Villaggio di Babbo Natale, attrazione allestita dal gruppo EA Comunicazione di Riccione in piazzale Matteotti e l'Ice slide, lo scivolo di ghiaccio all'ingresso di via Curiel e piazzale Lazzarini.

Le disposizioni

Per accedere ad eventi e attrazioni, obbligo di Green pass che sarà controllato dallo staff. Mascherine obbligatorie all'esterno nel perimetro dei mercatini ma solo nel pomeriggio per il maggior afflusso. I mercatini: sono 24 i gazebo rossi disposti a cuore intorno alla fontana di piazza del Popolo, ma più distanziati rispetto alle precedenti edizioni proprio per questioni anti assembramento. A questi si aggiungono sei gazebo in via San Francesco e altrettanti in via Pedrotti-Olivieri, ed ancora mercatini in piazzale Collenuccio, piazzetta e Palazzo Mosca. Sfuma invece, notizia arrivata proprio ieri nell'ultimo Comitato prefettizio fra Comune e organizzatori, la possibilità di posizionare piccole casette in legno o gazebo in piazzale Lazzarini. Su indicazioni della Prefettura i mercatini pensati proprio per allungare il perimetro della passeggiata, sono stati stralciati dalla piantina per una questione legata alla sicurezza e alle regole anti-Covid, vista la compresenza in quel tratto di flussi importanti di visitatori lungo la passeggiata fra negozi, attività di servizi come la farmacia e l'ingresso all'attrazione dello scivolo di ghiaccio in via Curiel. Le novità: Michele Di Stefano del gruppo EA presenta l'attrazione che per la prima volta fa tappa nelle Marche e a Pesaro con il Villaggio di Babbo Natale. Ingresso controllato e accessi diversificati nel perimetro verde di Rocca Costanza. Costo del biglietto 15 euro a partire dai 3 anni in poi. Unica osservazione, quella sul costo, fatta proprio in questi giorni da alcuni pesaresi, che si sono ritrovati a passare per i giardini dove è in corso di allestimento il Villaggio. «Stiamo parlando di strutture realizzate con materiali particolari e alcune imponenti che caratterizzano l'attrazione anticipa Di Stefano ogni elemento ricostruito è in stile nordico, strutture importanti come il campanile del Villaggio con una torre alta 7 metri, ed ancora un vero e proprio ufficio postale dove imbucare le lettere e non può mancare la tradizionale slitta per vivere un'esperienza unica. L'investimento è totalmente privato di 250 mila euro. A garanzia delle regole anti-Covid il villaggio è organizzato su 2 mila 300 metri quadri di spazio. Per evitare assembramenti sono predisposti due percorsi, il primo per un ingresso già in prevendita con biglietto su www.ciaotickets.com, e il secondo ingresso per biglietti sul posto».

Gli orari e le novità

«Ice Slide annuncia Stefano Burotti di Dinner in the Sky è il maxi scivolo composto da quattro piste in sintetico. Dodici metri di altezza e sarà posizionato a lato dell'edificio all'ingresso fra piazzale Lazzarini e via Curiel. Si potrà accedere tutti i giorni dalle 15 alle 19 sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30 per una discesa mozzafiato che guarda al Teatro Rossini».

Letizia Francesconi

