Nasce l'Osservatorio della legalità, vigilerà sul rischio infiltrazioni

PESARO Nasce l'Osservatorio per la legalità, vigilerà anche sui settori a rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata. Il prefetto Vittorio Lapolla aveva anticipato la creazione di una nuova cabina di regia in occasione della firma sul patto per la sicurezza urbana alla presenza del viceministro degli Interni Matteo Mauri. E negli ultimi giorni è stata attuata con l'istituzione dell'Osservatorio provinciale per il monitoraggio delle misure di sostegno sociale, economico e finanziario e per la promozione della legalità nel periodo post emergenza da Covid-19. Il consesso, operante nell'ambito della Conferenza permanente già attiva presso la Prefettura di Pesaro e Urbino con la funzione di favorire il coordinamento delle attività degli uffici periferici dello Stato e la leale collaborazione con il sistema delle autonomie locali, nasce a latere ed a corollario della disciplina adottata dalle Autorità centrali al fine di fronteggiare la grave crisi economica ed occupazionale conseguente al lungo periodo di lockdown. L'organismo provinciale al cui interno opereranno in sinergia le principali amministrazioni territoriali, le Forze di Polizia,i rappresentanti del settore creditizio e bancario, gli enti esponenziali e le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali coinvolti e gli uffici periferici dello Stato, sarà in particolare deputato a compiti di consultazione e proposta sulla complessiva situazione economico-sociale della provincia, svolgendo una costante opera di monitoraggio in ordine all'andamento e alla concreta attuazione delle misure di sostegno sociale, economico e finanziario messe in campo dalla normativa emergenziale in favore di famiglie ed imprese. L'attività dell'Osservatorio, che intende costituire luogo privilegiato di confronto, ascolto e attenzione alle esigenze della comunità, si estenderà all'individuazione e all'analisi dei settori a rischio di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata, in considerazione dei pericoli di inquinamento del tessuto produttivo connessi alla incisiva e prolungata crisi delle filiere imprenditoriali che reggono il sistema socio-economico della provincia di Pesaro e Urbino.

