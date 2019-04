CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Baiocchi incontrai residenti del quartiereSi annuncia un'assemblea da tutto esaurito domani sera nella sala del quartiere Muraglia-Montegranaro in via Petrarca. L'appuntamento è con il tour dei quartieri dei candidato sindaco del centrodestra Nicola Baiocchi che finora ha incontrato i residenti delle 5 Torri- Santa Veneranda, Villa Fastiggi, Soria-Porto. Quello che fa presagire una nutrita presenza di abitanti domani sera è la concomitanza con il voto in consiglio comunale del progetto del nuovo ospedale, progetto approvato ma che ha...