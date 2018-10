«Muraglia, indietro non si torna pronta valutazione economica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SANITÀPESARO «Valutazione economica sul percorso per il nuovo ospedale pronta tra meno di un mese. Non si torna indietro né su Muraglia, né su Marche Nord, non avrebbe senso». Nel suo intervento ieri in consiglio comunale, per la seduta dedicata alla sanità, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha parlato del percorso tecnico in corso negli uffici regionali, senza mai citare il progetto di fattibilità della Renco, che sarebbe preferito, in base al punteggio di una non meglio specificata graduatoria, rispetto a quello...