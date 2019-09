Mura romane e reperti piceni all'ex Picciola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PATRIMONIOPESARO Recuperare un pezzo del patrimonio archeologico della storia di Pesaro, e insieme combattere il degrado urbano. Un obiettivo possibile, e i contatti sono in corso fra Comune e Sovrintendenza ai Beni Archeologici delle Marche. Lo spazio è noto da anni, ma da tempo lasciato in abbandono, fra l'erba incolta. Stiamo parlando di un perimetro ristretto ma archeologicamente importante, ci spiega la responsabile del Patrimonio Maria Raffaella Ciuccarelli, che si trova nel cortile interno ed esterno della scuola Gaudiano, ex...