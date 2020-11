Movies in a bottle, omaggio alla città tra cinema e quiz

L'INIZIATIVA

PESARO Un omaggio alla città, ai suoi luoghi e alla sua gente; un suggerimento per chi ancora non se n'è innamorato; una divertente sfida a chi crede di conoscerla a menadito. Ma anche un quiz per gli appassionati del grande cinema. Si chiama Movies in a bottle ed è l'ultimo lavoro di Ivo Guerra e Alex Nucci, registi amatori del CineVideoClub di Pesaro.

Il progetto

«Un progetto in cui è possibile conoscere e ammirare gli angoli più belli di Pesaro, un segno d'affetto della città e per la città» ha detto Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza, che ha raccontato come al video sia stato collegato il concorso: «Quando gli autori ce l'hanno presentato abbiamo pensato a come poter diffondere il cortometraggio: è nata così l'idea di abbinare il video a un quiz. Una modalità divertente che incuriosisce il pubblico e che può essere applicata ad altri progetti creativi dedicati alla promozione turistica». Il cortometraggio Movies in a bottle. A movie-like holiday in Pesaro è visualizzabile nel canale YouTube del Comune di Pesaro (QUI il link al video). Della durata di poco meno di dieci minuti, narra la divertente storia di una coppia di turisti stranieri (interpretata da Romina Bonjaku e Federico Malaventura) con la passione per il cinema, in viaggio per l'Italia. I due sono costretti a fermarsi a Pesaro per un breve soggiorno a causa dell'auto in panne.

I luoghi

«Nel mio ultimo lavoro - racconta Ivo Guerra, ferrarese di nascita, pesarese d'adozione - ho cercato un modo originale per raccontare la splendida città che, da anni, mi ha accolto. Da buon cinefilo, ho scelto di ricreare nei luoghi più belli di Pesaro alcune scene cult di pellicole che mi hanno emozionato e che vedevano protagonisti delle coppie di attori. Il linguaggio del cinema travalica le frontiere: dedico Movies in a bottle a tutti gli stranieri, affinché possano conoscere meglio la nostra città, scegliendola come meta delle prossime vacanze». Villa Caprile, il Parco Miralfiore, i Musei Civici, la biblioteca Oliveriana, il teatro Rossini, gli Orti Giuli sono alcune delle location del corto che Guerra e Nucci hanno girato nei mesi scorsi inserendo, all'interno della narrazione, anche delle scene che omaggiano 15 film cult. Il pubblico è chiamato a riconoscerle, entro sabato 21 novembre, segnalando all'interno del form online (QUI il link) i titoli originari delle pellicole a cui si riferiscono e il minuto in cui compaiono. Il quiz regalerà, ai primi 4 che risponderanno correttamente, un soggiorno di 2 notti per 2 persone in una struttura a 4 stelle con ingresso alla Spa e prima colazione inclusa (primo premio); un buono aperitivo e cena per 2 persone al Cocktail Bar + Cucina di via Passeri a Pesaro (secondo premio); la statuina Gioachino Rossini di Ceramiche Bucci (terzo premio); 2 biglietti per circuito museale Pesaro Musei (Musei Civici, Museo Nazionale Rossini, Casa Rossini, Domus via dell'Abbondanza), visita guidata alla mostra Noi. Non erano solo canzonette e degustazione di 2 calici di vini locali (quarto premio).

