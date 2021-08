Movida, il post Ferragosto ha smorzato l'effetto bolgia

I CONTROLLI

PESARO Movida notturna più calma nel penultimo weekend di agosto fra le spiagge e i chioschi, da Baia Flaminia a Sottomonte passando per Ponente e Levante o almeno questa è la percezione ad una settimana dai controlli e dalle sanzioni del Ferragosto. L'annunciata stretta e i provvedimenti già notificati ad alcune attività sulla spiaggia per assembramenti o musica oltre i limiti, sembrano aver agito da deterrente, spronando i titolari di concessioni e bar al rispetto rigoroso delle regole. Nel weekend appena trascorso i gestori dei chioschi si sono dimostrati più attenti su musica e orari. Sul lungomare Nazario Sauro, dopo settimane di flusso continuo e caroselli ferragostani, i due chioschi che maggiormente calamitano il flusso delle comitive sabato sera erano chiusi già intorno all'una e trenta.

Questioni aperte

E anche nell'ultimo tratto di Ponente, fra la passeggiata e gli alberghi, tutto sommato è andata meglio del previsto, meno schiamazzi e chioschi che all'una hanno rispettato l'orario di spegnimento della musica. Si ha la sensazione che al giro di boa di Ferragosto l'effetto bolgia sia stato ormai definitivamente smorzato. Gli alberghi sono ancora pieni, ma la stagione ha imboccato la discesa con nodi e priorità che restano comunque materia da affrontare nei mesi a venire. Tra questi quello dei vandali ragazzini, con raid di cui ha sofferto soprattutto il litorale di Levante e la zona del lungomare Nazario Sauro. Alcuni gestori di stabilimenti - Bagni Iole 27 ha segnalato ripetuti episodi e così anche Marevivo -hanno chiesto se ci sia la possibilità di chiudere gli accessi notturni alla spiaggia (che è demaniale) per evitare scorrerie e probabilmente sarà una delle questioni su cui ragionare nei mesi a venire. Sotto il profilo della sicurezza lo stesso sindaco Matteo Ricci in colloqui informali con alcuni balneari si è detto favorevole a ragionare sui modi più opportuni, chiaramente nell'ambito delle possibilità in cui il Comune si può muovere con le ordinanze. Una questione questa tecnica e giuridica da affrontare con l'ufficio Patrimonio e la Capitaneria di Porto. Sì perché, come fanno notare gli stessi concessionari, l'ultima parola spetterà alla Capitaneria che ha competenza sui tratti di arenile di demaniale. Se sulla base della norma dev'esserci almeno uno sbocco libero al mare, è altrettanto vero, per i balneari, che si tratterebbe di modificare solo parzialmente l'attuale ordinanza aprendo alla possibilità di segnalare e delimitare con un piccolo cancello l'accesso alle concessioni, che resterebbero aperte dalle 7.30 del mattino per chiudere intorno alle 20, salvo che uno stabilimento abbia anche l'attività di ristorazione.

Letizia Francesconi

