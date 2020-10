Movida, il giro di vite funziona almeno per l'uso di mascherine

I CONTROLLI

PESARO Sorvegliato speciale del sabato sera il centro storico, dopo la nuova stretta per il rispetto delle ultime regole anti Covid, all'interno dei locali, nelle vie e piazzette pubbliche. Impegnato fino a tarda notte un maxi dispositivo interforze con polizia, carabinieri, vigili urbani e Guardia di Finanza. Passaggi continui delle pattuglie di polizia o carabinieri sono serviti proprio a vigilare sul distanziamento e dove questo non era rispettato, le compagnie sono state invitate a mantenere la distanza. Più in generale situazioni di assembramento all'esterno dei locali o nelle piazzette pubbliche ce ne sono state, ma nessuna violazione è stata riscontrata nei confronti dei gestori dei locali. Controlli e passaggi delle forze dell'ordine anche in piazzale D'Annunzio in prossimità dei locali Marachella e Tzghenè

I pattugliamenti

Nove le attività controllate e quasi tutte nelle vie d'ingresso o laterali al centro storico. Il servizio Gea della polizia locale, coordinato dal maggiore Gianluca Guerra ha messo in campo due pattuglie per il pattugliamento dei locali in centro, ma non sono stati rilevati problemi particolari e le normative anti contagio di cui sono responsabili i titolari dei locali stessi, sono state rispettate. Elevato un solo verbale in strada nel corso delle verifiche, a un giovane, frequentatore di uno dei diversi locali del centro, che è stato trovato in compagnia di amici, senza indossare la mascherina. Il pattugliamento della polizia locale continuerà anche per i prossimi fine settimana all'interno e all'esterno dei locali. Impegnati nel controllo del distanziamento anche gli addetti alla vigilanza privata, chiamati a supporto dai gestori.

Gli esercenti

Controlli anche in via Cavour. «E' vero, una pattuglia ha controllato anche il mio locale commenta il giovane gestore di Salotto Cavour ma non è stato riscontrato alcun problema e nessuna contestazione è stata rilevata. Un po' tutti i locali della via sono stati interessati dai soliti passaggi delle forze dell'ordine. Proprio per evitare situazioni, com'è noto di difficile controllo, visti anche gli spazi ristretti all'interno e l'arrivo della stagione autunnale, per i prossimi weekend, abbiamo previsto un servizio di sicurezza interna, proprio per tenere sotto controllo il formarsi degli assembramenti, soprattutto fra all'ingresso del locale e ai tavoli esterni sulla via». Controllo anche alla vicina birreria 61 cento. «Lungo tutta la via fino l'una e trenta circa, il passaggio di vigili o finanzieri è stato continuo, quasi ogni dieci minuti riferisce il titolare in funzione deterrente e per creare zone di spazio e distanziamento fra i clienti all'esterno. Non abbiamo al momento problemi di distanziamento. Assembramenti non ce ne sono.

Le richieste

« Ma proprio per tutelare noi stessi e i nostri clienti, dal momento che siamo un locale che lavora nella stagione autunno-inverno, abbiamo presentato richiesta all'ufficio comunale Attività Economiche per installare un piccolo dehors, con copertura mobile e removibile, oltre a posizionare qualche tavolo all'esterno, distanziato con la possibilità anche di essere riscaldati». Poco dopo l'una agenti del servizio Gea si sono presentati anche al Tappo Matto fra via Belvedere e via Del Governatore. Locale in regola, soprattutto grazie al supporto di un addetto alla vigilanza privata del gruppo Pj. Anche in questo caso è stata verificata la disposizione dei tavolini e la presenza dei frequentatori seduti o al banco. Tavoli tutti distanziati, e a quanti all'esterno stavano consumando il proprio drink, il vigilantes è intervenuto più volte per ricordare, finita la consumazione, di indossare la mascherina, se fossero rimasti all'esterno a chiacchierare o fare gruppo.

L'appello

«I controlli delle forze dell'ordine sono costanti e serrati commenta Alessandro Gili, per l'agenzia di security Pj ma con il nostro supporto, i gestori riescono con più facilità a garantire un presidio in funzione anti Covid. Ci aspettiamo però dalle forze impegnate, più tolleranza verso i gestori stessi. Prima il lockdown, e ora le restrizioni, ma sono comunque attività che hanno la necessità di lavorare, nel rispetto delle nuove normative. Su tutto c'è comunque un problema di fondo, diversi sono i locali di ristorazione o dopocena, dislocati soprattutto nelle vie centrali, che non hanno la possibilità di ospitare all'interno così tanti clienti, per le metrature ridotte, e va da sé che spesso e volentieri si creano dei gruppetti proprio all'esterno, con le difficoltà di mantenere poi il distanziamento anche fra una stessa compagnia di amici».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

