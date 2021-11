Morto a Torrette un 48enne di Vallefoglia Nelle Marche 140 nuovi contagi in 24 ore

PESARO Un uomo di 48 anni, residenti a Vallefoglia, è morto ieri a Torrette a causa del Covid. Da quanto appreso aveva patologia pregresse. I contagi, nello stesso comune, restano in discesa: ieri 23 persone in quarantena e 8 positivi, dieci giorni fa in isolamento c'erano 54 residenti e i contagiati erano 24. Dato in controtendenza con il resto delle Marche dove si è registrato uno scatto in avanti: + 140, con un tasso di incidenza che sale a 45,70 su 100mila abitanti (ieri era 43,35) mentre resta sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati: 81 (+1 su ieri). I pazienti in terapia intensiva sono 20 (dato invariato), quelli in semi intensiva sono 19 (-3), quelli in aree non intensive 42 (+4), oltre a 4 dimessi. I decessi salgono nel numero totale a 3.109. La provincia con il maggior numero di nuovi casi, nelle Marche, è Pesaro Urbino con 35, seguita da Ancona con 28, da Fermo con 26, da Ascoli Piceno con 16, da Macerata con 14. A questi si sommano 21 casi fuori regione. Sono 4.353 i tamponi complessivamente analizzati: 2.529 nel percorso diagnostico screening (positività 5,5%), 1.824 del percorso guariti, a cui si aggiungono 1.424 tamponi antigenici repidi (64 positivi da sottoporre a tampone molecolare). I 140 nuovi casi comprendono 30 soggetti sintomatici, 43 contatti domestici, 27 contatti stretti di casi positivi e 6 positivi in setting scolastico/formativo.

