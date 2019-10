Monopattini, dopo il centro tocca ai quartieri periferici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SPERIMENTAZIONEPESARO La città in monopattino, la sperimentazione tra poco compie un mese con buoni risultati e a giorni si allargherà a Pantano e Villa San Martino. L'uso piace soprattutto ai giovani e agli over 40 e ormai vedere persone muoversi in monopattino non suscita più lo stupore dei primi giorni effetti se ne vedono circolare sempre di più. Per l'assessore Enzo Belloni, la città sta rispondendo bene ed è soddisfatto anche Giorgio Venuti, responsabile Italia della società Voi Tecnology con sede a Stoccolma e filiale a...