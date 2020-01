Molti richiedono una maggiore sorveglianza con l'installazione delle telecamere, ma al di là di aree più a rischio per le loro dimensioni (il Miralfiore, i giardini dell'ospedale San Salvatore) c'è solo il parco Trulla, sempre a Pantano, a essere presidiato. «Installare videosorveglianza ovunque non credo sia l'unica strada da percorrere commenta Bianca Andrea Tecchi, presidente del 12esimo quartiere per questo ci confronteremo con l'assessore Belloni e il mondo dell'associazionismo. Atti, come quello dello scorso sabato in via Rossi sono a mio avviso frutto di ragazzini annoiati e forse non ben inseriti nel contesto sociale ed educativo. Anche per questo è importante avviare un'azione di sensibilizzazione per coinvolgere questi ragazzi in un percorso formativo. Valuteremo poi con l'Amministrazione comunale e il consiglio di quartiere anche la possibilità per alcune delle aree più scoperte e colpite dal degrado, come ce ne sono anche a Pantano, di migliorare l'illuminazione o prevedere una recinzione che in orario serale venga chiusa per impedire l'accesso incontrollato». Si intervenga anche per riqualificare l'area verde di piazza Puccini a Villa San Martino. A chiederlo sono i consiglieri d'opposizione, che rilanciano l'importanza di dotare le zone sensibili di videosorveglianza. Una scarsa attenzione per l'area verde di Villa San Martino, è già stata più volte sollevata fra gli altri da Emanuele Gambini. Dall'altra il presidente del quartiere, neo eletto, Sami Tayeb, conferma le criticità dello spazio e le ripetute segnalazioni arrivate dai residenti. E' lo stesso consiglio di quartiere a chiedere di far diventare anche l'area verde di via Frescobaldi, adiacente a piazzetta Puccini, uno spazio centrale con l'installazione di illuminazione oggi inesistente, oltre a un miglioramento dell'arredo urbano. «Su piazza Puccini invece è ancora tutto fermo fa notare il consigliere Gambini dopo la tentata aggressione a una ragazzina non si è saputo più nulla sui progetti. La videosorveglianza non risulta inserita a bilancio, ma Belloni, si era impegnato, sulla base delle richieste dei residenti, a valutare una staccionata o altri strumenti che impedisca l'accesso ad auto e scooter nell'area di piazzetta Puccini». Per ora il Comune interverrà invece con la messa in sicurezza dell'area verde di via Pergolesi. L'intervento sarà duplice, spiega il tecnico Alberto Zanzottera del Centro Operativo. «Andremo a installare circa una decina di punti luce. E' una delle aree verdi dove ci sono siepi e vegetazione che rendono più difficile il controllo, per questo si interverrà con potature e una pulizia mirata che permetta di abbassare le siepi e rendere il parco più aperto».

Letizia Francesconi

