Mobilità elettrica aumenteranno i punti di ricarica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SOSTENIBILITÀPESARO In occasione della Settimana Europea della Mobilità, che si svolge fino al 22 settembre, il Comune di Pesaro organizza iniziative per sensibilizzare la cittadinanza, in particolare i bambini sulla sostenibilità degli spostamenti. Domani, giovedì 20 settembre ci sarà il Giretto d'Italia, dalle 8 alle 10, in due postazioni, a largo Aldo Moro e via Nino Bixio, Comune e Legambiente conteranno quanti cittadini si muovono al mattino in bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro o di studio. Nel pomeriggio del 20, dalle...