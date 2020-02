Mobile: a Pesaro i buyer stranieri

PESARO Confapi Marche Confederazione regionale piccole e medie imprese, in collaborazione con l'Agenzia Ice e l'Unione di Categoria Unital Confapi, ha organizzato per giovedì 27 febbraio dalle 9 a Pesaro, presso l'Hotel Baia Flaminia un incoming, dedicato all'internazionalizzazione delle imprese del settore legno-arredo. Saranno presenti buyer stranieri, selezionati da Ice, provenienti da Libano, Qatar, Albania, Egitto, Arabia Saudita, Giordania, Serbia, Tunisia, Marocco, Usa e Russia, con i quali le aziende partecipanti potranno sviluppare nuove relazioni di business. Nella prima parte della giornata è prevista un'attività seminariale che illustrerà le opportunità di mercato nei Paesi coinvolti e, a seguire, si svolgeranno delle sessioni di incontri bilaterali tra buyer e aziende. Interverranno i delegati di Ice e i rappresentanti di Confapi. All'iniziativa che proseguirà per l'intera giornata parteciperanno, tra gli altri, Andrea Biancani, consigliere della Regione Marche, il sindaco Matteo Ricci, Michele Montecchiani, segretario regionale di Confapi Marche, Francesco Vitali, presidente di Confapi Pesaro-Urbino, Michele Mencarelli, presidente di Confapi Ancona, Mariam Arucian dell'Ufficio Ice di Mosca, Sonia Poleggi dell'Ufficio Beni di Consumo Ice, Riccardo Montesi, presidente Unital Confapi. In particolare nel corso della mattinata si terrà la presentazione delle opportunità del mercato russo mentre sessioni di incontri d'affari bilaterali sono state fissati sia al mattino che al pomeriggio.

