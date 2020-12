«Misure troppo generiche e generaliste»

LE RESTRIZIONI

PESARO L'Italia si prepara a un lockdown più o meno light a tinte variabili e in contemporanea San Marino ci ripensa e annulla i cenoni di Capodanno, annunciando una stretta analoga. Ma la retromarcia del governo del Titano non consola i gestori di ristoranti, locali e bar nostrani, a cui la stretta di Natale con le attività chiuse dalla vigilia all'Epifania rischia di dare la mazzata finale. Oggi per il pranzo domenicale, si lavorerà, ma già con il lunedì feriale in zona gialla iniziano gli interrogativi. Dopo la rabbia («E' una presa in giro» il commento più soft) si cerca di riorganizzarsi e di salvare il salvabile. L'unica possibilità di ricavi resta l'asporto con la consegna a domicilio. Non paga in termini di guadagno ma significa esserci per i clienti e continuare a resistere. Ma il servizio d'asporto a Natale, come fa notare Confcommercio, ha una complicanza in più, dopo l'ultimo Decreto Conte. Menù ridotti considerando il limite dei commensali.

I dubbi Confcommercio

«La categoria si ritrova a fare i conti con regole che lasciano aperte perplessità sull'esatta interpretazione, creando ancora più confusione» commenta a caldo il segretario Confcommercio, Davide Ippaso. Per tutta la mattinata di ieri tante le telefonate per altrettante domande. «Solo per fare un esempio- prosegue - un ristoratore che per il pranzo di Natale aveva già un gruppo di 18 prenotati conviventi e non, suddivisi in tavoli da quattro, il massimo consentito, con l'asporto non sa ancora come dovrà organizzarsi. Difficile infatti che quello stesso gruppo possa ritrovarsi in casa, viste le regole. E' questo solo uno fra i casi, da cui si comprendono le difficoltà d'interpretazione e organizzative. Fra l'altro per un ristorante il solo asporto, rappresenta non più del 20-25 per cento del fatturato». Obiettivo resistere. «Consegna a domicilio per vigilia, Natale e gli altri festivi commenta Roberto Olivieri del ristorante di pesce Da Sante in via Bovio ovviamente non tutti i cinquanta dei prenotati, che sto contattando, potrebbero optare per il delivery, ma per chi lo vorrà saremo a disposizione. Diamo la possibilità di ordinare un menù in grado di soddisfare al massimo 4-5 componenti a famiglia. Ma in questo modo anche il servizio di un asporto è così più che dimezzato». Per Stefano Ciotti, chef di Nostrano l'importante è esserci. «Non credo di avere chissà quale introito con il solo asporto di Natale o del Capodanno osserva ma credo che il messaggio che deve passare dev'essere anche improntato alla fiducia reciproca fra noi e la clientela. Scegliere un menù su misura da asporto significa rimanere a contatto con i nostri clienti di sempre. Per il nostro target faremo menù di coppia o al massimo per tre persone, andare oltre non avrebbe troppo senso. Per ora ci sono 15 prenotazioni, che per noi va già bene. Meno quantità ma servizio garantito». «Scegliamo di fare l'asporto anche se la reale convenienza non paga così come può pensare rimarca Angelo Galdenzi dell'osteria La Guercia- lo faremo a Natale, il 31 e primo gennaio a chi ce lo chiederà. Almeno in questo modo reagiamo alla chiusura, senza rimanere con le mani in mano dato che noi ristoratori nelle feste siamo stati sempre abituati a lavorare. Per un locale come il nostro in centro storico, che lavora con le tipicità locali, questa modalità non porta certo guadagni, ma ci permette al massimo di essere in pari con le spese degli acquisti già fatti. La verità è che ci siamo indebitati in questi mesi d'emergenza e anche le entrate dei mesi scorsi e le poche che stiamo facendo ora con questo dicembre così nero, ci servono per ripianare i conti. Noi come altri, costretti anche a chiedere un fido alla banca dopo le restrizioni di ottobre per non finire con i conti in rosso».

Letizia Francesconi

