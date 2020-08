Misure per le imprese, cassa integrazione sgravi per chi assume e aiuti per il turismo

L'ECONOMIA

PESARO Sgravi fiscali per chi assume e proroga della cassa integrazione per chi ha registrato una perdita di fatturato. La Cna di Pesaro e Urbino comunica una serie di misure previste dal pacchetto lavoro contenuto nel decreto agosto. Arrivano altre 18 settimane di cassa integrazione nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Le prime 9 settimane sono a totale carico dello Stato, come le precedenti 18 già previste dai decreti Cura Italia e Rilancio, quindi senza costi per le imprese. Le ulteriori 9 settimane di cassa integrazione prevedono invece un regime differente, legato alla perdita di fatturato. Le aziende che hanno registrato una perdita di fatturato di almeno il 20% (primo semestre 2020 su primo semestre 2019) possono accedere alla cassa integrazione senza oneri aggiuntivi (come le prime nove settimane). Se il calo di fatturato è inferiore al 20%, le aziende sono tenute a versare un contributo addizionale pari al 9% dello stipendio che sarebbe spettato al lavoratore se non fosse stato collocato in cig. Se l'impresa non ha avuto alcuna riduzione del fatturato, il contributo addizionale sale al 18%. A Pesaro l'uso è stato massiccio e i pagamenti sono andati a rilento come hanno denunciato 11.626 artigiani impiegati in 2.575 aziende, lavoratori che a luglio dovevano percepire ancora la cassa di aprile. Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato viene rifinanziato con 1.600 milioni. «Si tratta di un importo particolarmente rilevante, che rappresenta un successo estremamente importante per un fondo che è l'unico strumento di sostegno per l'artigianato, che è un settore particolarmente rilevante e delicato per il nostro tessuto economico, in grado di muovere intere filiere, valorizzare territori, concorrere alla crescita e al progresso del Paese». Sgravi per i datori di lavoro privati che non richiedono i nuovi trattamenti cig: a loro è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi Inps per 4 mesi da fruire entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. L'esonero riguarda solo i contributi Inps a carico dell'azienda e non anche i premi Inail. Chi beneficia di questo esonero non può licenziare. Il divieto di licenziamento, in scadenza al 17 agosto, si allunga ancora. In pratica, non si potrà licenziare finché si utilizza la Cig Covid-19 o lo sgravio contributivo per chi rinuncia alla cassa integrazione. Si potrà invece licenziare in caso di cessazione o fallimento dell'attività e in caso di accordo collettivo aziendale con risoluzione incentivata del rapporto di lavoro. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato (esclusi apprendisti e lavoratori domestici) è riconosciuto l'esonero totale dei contributi inps a carico per un periodo massimo di sei mesi nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato su base mensile. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo è riconosciuto l'esonero totale dei contributi Inps a carico dell'azienda per un periodo massimo di tre mesi (limite massimo di 8.060 euro su base annua).

Luigi Benelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA