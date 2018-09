Mezzo milione di lavori per le scuole più sicure

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I CANTIERIPESARO Lavori di messa in sicurezza nelle scuole per mezzo milione di euro. E in via Lamarmora si gettano le fondamenta del nuovo istituto: «Pronto a maggio 2019», dice l'assessore Belloni. Il Comune di Pesaro prosegue nell'opera di riqualificazione dei plessi scolastici cittadini. «Numerosi i lavori conclusi in questi mesi e altrettanto numerosi quelli che si andranno a concludere tra settembre e dicembre prossimi» spiegano dall'Amministrazione. Quanto fattoAttualmente sono stati completati gli interventi di sistemazione interna...