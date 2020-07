Mezzo milione da liberare per gli edifici da risistemare

PESARO Pronta la lista degli interventi di manutenzione sulle scuole, ma prima vanno stanziati i soldi. Il prossimo 28 luglio andrà in consiglio comunale una variazione del piano triennale dei Lavori Pubblici, che conterrà anche uno stanziamento di 500.000 euro per la sistemazione degli edifici scolastici esistenti. Fino a quel momento il Comune non potrà iniziare nessun lavoro, in assenza di risorse previste a bilancio, ma in ogni caso servono anche altre informazioni tecniche post-covid per valutare i vari interventi. «In attesa della variazione in consiglio comunale per liberare mezzo milione di euro per questa finalità - dice l'assessore Belloni - i nostri tecnici hanno fatto una serie di sopralluoghi insieme alle direzioni didattiche cittadine per visionare le varie situazioni e prendere nota di quello che si potrebbe fare, anche se poi questo lavoro non può essere completato senza le indicazioni ministeriali che dovranno arrivare per conoscere con precisione quali sono le esigenze in tema di aule, mense e tutte le difficoltà alle quali bisognerà andare incontro, anche in termini funzionali e logistici, per il rientro in classe degli studenti negli istituti pesaresi». Intanto, sono arrivati i fondi regionali per l'efficientamento energetico nelle scuole elementare e materna di via Leoncavallo. Nel complesso, 800 mila euro, suddivisi un due capitoli da 500 e 300 mila euro. «Sono interventi in programma che effettueremo nei prossimi mesi, appena sarà possibile, i fondi regionali ci sono, sarà sufficiente una piccola integrazione con le risorse comunali». In tema di scuole ex novo, oltre all'edificio di via Lamarmora, in fase di ultimazione, e alla nuova Dante Alighieri, in fase di progettazione, c'è anche l'ipotesi di un'altra primaria. Il Comune non escludeva di contare su 3 milioni di euro di finanziamento Inail, attraverso la formula del canone del 3% dell'investimento, anche se l'assessore fa sapere che si potrebbero ricercare fonti di finanziamento più agevoli. L'indirizzo è quello di una nuova elementare sempre in via Lamarmora, demolendo la Manzi e realizzando una struttura ex novo.

