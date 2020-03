Messa in sicurezza del cavalcaferrovia Si viaggerà solo sulle due corsie centrali

IL CANTIERE

PESARO Cavalcaferrovia dei Cappuccini, dopo i lavori, ai mezzi pesanti saranno vietate le corsie laterali. Potranno circolare solo al centro del ponte, anticipa Belloni. Prima settimana di chiusura per il sottopasso di via La Marca, dove da lunedì scorso sono iniziati i lavori di rinforzo del ponte che scorre lungo la Statale sul lato sud di Pesaro.

Gli step

«In questa prima fase vengono effettuati i lavori alle spalle del ponte - fa il punto l'assessore ai Lavori Pubblici Enzo Belloni - E' un intervento che avremmo già dovuto finire, se tutto fosse andato come doveva essere, ma abbiamo dovuto rifare la gara per problemi con la ditta che si era aggiudicata l'intervento». Sul fronte delle analisi complessive dei ponti pesaresi, l'assessore sottolinea che «avevamo iniziato a fare le prove di carico al ponte dell'interquartieri, poi siamo andati sul ponte di via Lamarca».

Sono arrivate critiche da parte del centrodestra sulla gestione della sicurezza del cavalcaferrovia, indicando ritardi nei tempi di manutenzione, dopo i problemi riportati da una relazione tecnica dello scorso mese di dicembre.

Il prequel

«Il lavoro al cavalcaferrovia si è iniziato a costruire 13-14 mesi fa - dice ancora l'assessore - Abbiamo fatto un intervento di studio approfondito, le indicazioni arrivate sono chiare, dovremmo ridurre le quattre corsie e portarle a due, sostituendo i parapetti. Poi ritorneremo a 3 corsie, e successivamente a 4 quando avremo finito il lavoro. Prima lavoreremo sul lato della Chiesa dei Cappuccini, poi sull'altro lato. Le analisi ci dicono di intervenire sui cementi ammalorati e sui giunti che, una volta risanati, non permetteranno all'acqua di filtrare e quindi causare problemi.

I tempi

«Sarà un lavoro che ci impegnerà per qualche mese, non rimarrà chiuso a due corsie per 10 anni. Una volta terminato questo intervento, sul ponte si tornerà a circolare sulle quattro corsie, con la prescrizione di obbligare i mezzi pesanti di 44 tonnellate, a viaggiare nelle corsie centrali del ponte. Le corsie centrali infatti sono in grado di reggere questo peso, mentre sulle corsie latereli faremo transitare i mezzi più leggeri». Sui ponti, nessun finanziamento esterno: Quello dei ponti è un tema importante, ma a differenza delle scuole, per le quali arrivano fondi regionali, nazionali, sui ponti possiamo disporre di zero euro extra bilancio comunale. Nel 2019 abbiamo investito 600.000 euro, non sono pochi, ma non basteranno. Il nostro obiettivo è quello di andare avanti su questo percorso anno dopo anno. Per la chiusura del sottopasso di via La Marca, resta quindi anche per questa settimana il divieto di transito di tutti i veicoli e pedoni nel sottopasso.

La viabilità

Tutti i veicoli ed i pedoni che provengono da via La Marca deviati in via Postumo, mentre per quelli che provengono da via Amendola, deviazione in via Romagnosi. Tra una ventina di giorni, finita la prima parte dei lavori, verrà bloccata la circolazione lungo la Statale. Uno stop ai mezzi per circa 40 giorni, con l'obiettivo di riaprire la Ss16 entro il Primo Maggio, che sposterà il traffico principalmente in direzione di via Flaminia, strada Carloni, via Giolitti e via Fratti, oppure verso l'autostrada.

Thomas Delbianco

