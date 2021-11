«Mercatini rivediamo la mappa dei controlli»

PESARO Dal 6 dicembre, vige il Super Green pass destinato a chi è guarito dal Covid o si è vaccinato. La certificazione rinforzata che è impossibile ottenere con il solo tampone. Il che impone alle Pro Loco di rivedere la logistica degli eventi per essere, nei luoghi chiusi, ancora più rigidi nei controlli. Il che significa una mappa precisa e più uomini ai varchi. Nel Pesarese, non sarà indolore. La provincia Bella ospita eventi davvero importanti nel corso del mese di dicembre. La maggior parte delle iniziative partiranno già da domani e per il ponte dell'Immacolata saranno nel clou. Per la qualità e l'originalità dei suoi mercatini a Candelara, Mombaroccio, Fano e Frontone, è riuscita ad imporsi come meta di Natale in Italia Centrale, così gettonata da essere un competitor di città, come Gubbio, che hanno costruito la destagionalizzazione della loro offerta. «Stiamo già rivedendo tutti i luoghi circoscritti entra nel merito Damiano Bartocetti, il presidente delle Pro Loco della provincia di Pesaro e Urbino e che il patron del Natale che non ti aspetti per garantire un controllo totale». Se il passaporto vaccinale rafforzato influenzerà il numero di visitatori, non si pronuncia. «Mi auguro di no ma non ho nessuno elemento che mi permetta di dire se influenzerà il numero di persone che parteciperanno agli eventi. Il nostro compito, come organizzazione, è garantire che la legge sia rispettata e, in ciò, saremo anche aiutati dalle forze dell'ordine che saranno presente». Sulle responsabilità se, nel corso di un controllo, si individua una persona non provvista del Green pass precisa: «Il nostro compito è sigillare i luoghi, verificare il documento e contare le persone per assicurare che ci sia all'interno del rispetto del distanziamento. Se si trova qualcuno all'interno che non è in regola, allora significa che ha scavalcato e dovrà giustificarsi. Per i luoghi all'aperto invece, il problema non si pone».

