Mense scolastiche, il via a tappe Prima l'infanzia poi le primarie

IL PIANO

PESARO Mense scolastiche ai tempi del Covid, si riparte ma con una drastica riduzione del numero di bambini iscritti al servizio erogato nei plessi comunali della città. Partenza però a due velocità per il servizio di refezione scolastica. Dal 21 settembre prossimo al via il servizio per i plessi dell'Infanzia mentre gli indirizzi della primaria dovranno attendere il prossimi 5 ottobre.

Pranzo a scuola, anche no

Sull'onda della riorganizzazione imposta dalle linee guida Covid, è nettamente inferiore il numero delle famiglie pesaresi, che scelgono di far pranzare i propri bambini a scuola, negli spazi di sempre o anche all'interno della propria classe a seconda delle soluzione adottate dai singoli istituti scolastici. Sul fronte dei trasporti scolastici Adriabus resta caldo invece il nodo sulla riorganizzazione . Conducenti autorizzati, almeno così pare, a saltare la fermata successiva, nel caso si raggiunga la capienza massima, sulla base delle linee guida. Temi tutti affrontati nella prima commissione comunale Servizi Educativi coordinata dal presidente Tomas Nobili. Al tavolo per rispondere a interrogativi e chiarimenti dei consiglieri di maggioranza e opposizione, gli assessori Giuliana Ceccarelli e Heidi Morotti, per Servizi Educativi e Mobilità insieme ai tecnici ai Lavori Pubblici, che stanno seguendo gli interventi di adeguamento di aule e spazi scolastici. Iscrizioni giù: per la ripartenza delle mense, ha rimarcato l'assessore Ceccarelli nel corso della commissione, c'è la massima sicurezza da un punto di vista sanitari.

La rotazione

Il problema è però la sensibile riduzione rispetto a un normale anno scolastico, del numero di iscritti. I pasti verranno fatti consumare, a rotazione, per questo le sale mensa degli istituti sono state adeguate con interventi di ampliamento o soluzioni divisorie, ma laddove non è possibile il pasto dovrà essere consumato in classe. Sono pochissime invece ad oggi le domande delle famiglie per fruire del servizio di refezione. L'assessore Ceccarelli e il dirigente dei Servizi Educativi Valter Chiani parlano al momento, di una richiesta che si aggira sui 500 pasti in meno, per questo l'intenzione dell'Amministrazione sarà di lasciare aperti i termini delle iscrizioni per consentire alle famiglie di rendersi conto del funzionamento e della rimodulazione del servizio, allungando così i tempi, anche a beneficio della cooperativa, che gestisce il servizio di ristorazione nei plessi comunali Per assurdo il calo delle domande potrebbe dannegiare il servizio stesso.

Il trasporto

L'altro fronte caldissimo di questo complicato ritorno in classe è il servizio di trasporto e il servizio garantito dagli scuolabus. Una buona notizia: sarà garantito per tutti gli iscritti alle scuole primarie l'arrivo a scuola su mezzi pubblici. Lo confermano il consigliere Nobili e l'assessore Ceccarelli. Numeri alla mano finora sono 420 le domande pervenute agli uffici comunali, a cui si aggiungono altre in arrivo da Monteciccardo, recentemente fuso con il Comune di Pesaro. E' previsto per lunedì un incontro fra Comune e cooperativa Tundo, che eroga il servizio scuolabus, per definire modalità organizzative e tratte da attivare, considerando che sono 13 le linee scuolabus attualmente attive. Definite anche modalità e regole previste dai protocolli nazionali per bambini che viaggiano a bordo degli scuolabus. All'interno di ogni mezzo ci sarà un accompagnatore che sorveglierà il comportamento dei più piccoli e soprttutto l'utilizzo della mascherina obbligatoria, che dovrà essere sempre indossata a bordo. Non da ultimo è stata affrontata la necessità di implementare il parco mezzi dei bus con nuove dotazioni.

Il parco mezzi

Dopo un confronto fra ente locale e Adriabus, si procederà per l'acquisto di 7 nuovi bus entro dicembre, ma vista la necessità di implementare le corse scolastiche, due mezzi saranno già disponibili entro il mese ottobre. Bus questi che però avranno posti contingentati, e per le caratteristiche proprie di fabbricazione possono contare su 26 o 40 posti. Confermata anche la volontà dell'azienda di trasporto di utilizzare altri mezzi, attualmente in deposito, di più vecchia fabbricazione, ma che dovranno essere controllati e con tutte quelle caratteristiche idonee per il trasporto.

Letizia Francesconi

