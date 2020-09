Media Alighieri l'ultima entrata alle 8.45, dubbi di molte famiglie

PESARO Alla scuola media Dante Alighieri l'ultima campanella suonerà alle 8.45 per effetto degli orari scaglionati. E' questo l'unico istituto comprensivo della città ad aver riorganizzato l'afflusso su tre fasce orarie a distanza di 30 minuti l'una dall'altra. Una decisione del dirigente scolastico confermata ieri nell'ultima riunione del Consiglio d'Istituto e che sta suscitando perplessità e polemiche fra le famiglie, soprattutto per quella parte di alunni provenienti da Cattabrighe, Vismara e dal San Bartolo. Per 5 classi, tre terze, una prima e una seconda l'ingresso a scuola è alle 8.45 e l'uscita alle 13.45. Orari che non coincidono con quelli di lavoro dei genitori. Il piano della preside Fiorella D'Ambrosio, prevede gli ingressi alle 7.45, alle 8.15 e alle 8.45. «Questo tipo di organizzazione commenta Rosaria, una delle mamme è valido dal lunedì al sabato. Sono comunque diversi quei genitori che lavorano e che si troveranno in difficoltà, soprattutto per l'ultimo turno orario. Istituti come la Don Gaudiano per esempio, adottano un orario particolare per le prime due-tre settimane per poi tornare alla normalità». La preside ha motivato questa scelta spiegando che la suddivisione su tre fasce orarie, già peraltro comunicata a Comune e azienda di trasporto locale la settimana scorsa, è stata un passo obbligato viste le difficoltà di Adriabus di garantire il trasporto di tutti. «Per il momento, la preside prosegue Rosaria ha confermato questa organizzazione, prendendosi almeno due settimane di tempo per capire come andrà e come gestire eventuali problematiche. Ci sono genitori per esempio che ritengono critica anche la fascia delle 7.45, perché costretti a preparare i propri figli quasi all'alba per accompagnarli o all'autobus o a scuola, prima di andare al lavoro. Di certo l'ultimo turno di ingresso è altrettanto di difficile gestione, sapendo che l'uscita si prolunga fino alle 13.45 e un ragazzino di prima o terza media, che poi prenderà l'autobus, soprattutto se abita più in periferia non arriverà a casa prima delle 14,30. Forse la scelta migliore era optare come altri istituti, per un giorno di chiusura il sabato».

