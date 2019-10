Meccanica e mobile Bordoni presidente

PESARO Moreno Bordoni sarà il presidente della nuova Azienda speciale Mobile e Meccanica della Camera di Commercio delle Marche. Lo ha deciso questa mattina la Giunta dell'Ente camerale unica delle Marche che ha scelto di conferire all'unanimità l'importante incarico al segretario provinciale della Cna. L'Azienda speciale del nord delle Marche, l'ultima sulla quale è stato trovato un accordo anche relativamente al consiglio di amministrazione, sarà uno dei tre bracci operativi della Camera di Commercio delle Marche per quel che riguarda la promozione e lo sviluppo delle imprese sui mercati interni e su quelli internazionali. Le altre Aziende speciali sono quella del Settore Agroalimentare (con sede ad Ascoli Piceno) e quella della Tessile, Abbigliamento, Moda (con sede a Macerata). Soddisfazione della Cna di Pesaro e Urbino per l'elezione di Moreno Bordoni alla guida della neonata Azienda speciale che avrà sede operativa a Pesaro.

«L'elezione a presidente dell'Azienda speciale di un settore importante come quello del mobile e della meccanica commenta il presidente della Cna di Pesaro e Urbino, Alberto Barilari - rappresenta per la nostra associazione motivo di grande soddisfazione e orgoglio non solo per l'importanza del ruolo ma anche per tutto quello che questa azienda rappresenta in termini numerici e di valenza economica per il nostro territorio e più in generale per tutte le Marche. Il mobile e la meccanica sono infatti storicamente i due comparti di riferimento della manifattura pesarese e costituiscono da soli oltre il 60% delle nostre esportazioni.

