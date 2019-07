Maxi festa in spiaggia e basket La Baia regge l'urto della folla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA PROVA GENERALEPESARO C'era grande attenzione intorno al pienone che avrebbe invaso baia Flaminia e la zona limitrofa al porto. Invece è andato tutto bene e la prima prova oversize dell'estate non ha destato problemi. Avvio alla grandeDalla Baia Flaminia al Porto, musica e sport in una domenica piena di fermento. Il mese di giugno si è chiuso ieri a Pesaro con una giornata che è andata ben oltre il tramonto, spostandosi dalla Baia Flaminia, dove è andato in scena The One Alphabeats, l'evento di ascolto musica, all'area in fondo a Strada...