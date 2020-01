Matteo e Andrea i boys del fitness Ridono e parlano in barba alla fatica

PESARO Va detto che tra camminate, fitness, bike tour, corsette e panoramica senza auto in questi anni il sindaco Matteo Ricci e il consigliere regionale Andrea Biancani hanno raggiunto un'invidiabile forma fisica. Anche ieri mattina non si sono persi un solo esercizio, hanno eseguito con docile attenzione tutti gli ordini delle trainer esibendo una certa coordinazione e una buona elasticità muscolare. Piegandosi su un fianco riescono a sfiorare entrambi la caviglia. Mai un tentativo di sottrarsi, noblesse oblige, alla fatica e al ritmo, sempre in prima fila a fare coraggio a quel popolo buono di 300 anime, che lo ha seguito in una domenica mattina di sole ma anche di freddo che invitava più a sorseggiare un ponche mexicano che a inacidire i muscoli. Biancani riesce persino a sorridere di fronte a qualsiasi movimento richiesto e a interpretarlo con precisione. Ricci ride a pieni polmoni mentre cerca, trovandole, le punte dei piedi. Un ex aequo sicuro se non fosse per l'abbigliamento tecnico che rende Ricci pienamente adeguato al contesto davanti alla tuta da ginnastica delle ore di palestra a scuola che indossa Biancani. Mens sana in corpore sano: i pesaresi ci contano.

